Produktionsingenjör till spännande bolag!
2025-11-11
Är du nyfiken på hur man skapar effektiva och välbalanserade produktionsprocesser? Vi söker nu en produktionsingenjör som brinner för utveckling, lean-principer och att hitta smarta lösningar som gör produktionen både effektiv och hållbar. Här får du möjlighet att bidra till förbättringar, digitalisering och arbetsmetoder som gör skillnad för både produkt och medarbetare i en framåtblickande verksamhet.
OM TJÄNSTEN:
Som produktionsingenjör blir du en del av ett team med lång erfarenhet, där kunskapsutbyte och dialog är en naturlig del av arbetet. Teamet präglas av en kultur med stor öppenhet där man stöttar och hjälper varandra. I rollen som Produktionsingenjör arbetar du nära produktionen och driver förbättringar och utveckla arbetssätt och system. Med stöd i LEAN-principerna blir du en nyckelperson i att effektivisera och optimera produktionen samtidigt som du säkerställer att kvaliteten alltid upprätthålls
I praktiken betyder det att du arbetar nära verksamheten där analyserar monteringsprocesserna för att hitta förbättringsområden. Vidare diskuterar du med kollegor i produktionen för att få deras syn på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Du ser över flödet i montagen genom att analysera takt och tider samt ser över bemanningen, för att sedan skapa ett effektivt flöde med hållbara och ergonomiska lösningar. Det är en roll där du får använda både din tekniska kompetens och din förmåga att samarbeta, lyssna in och ibland stå stadigt när förändringar väcker reaktioner.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskin, produktion, industriell ekonomi eller likvärdigt område.
Har god förståelse för produktionsflöden och processer.
Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i arbetet.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att jobba i produktion eller liknande roll.
Har kunskaper inom LEAN.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i dig själv. Du kan fatta beslut och stå fast vid dem, samtidigt som du är lyhörd och tar tillvara på andras perspektiv. Du trivs med att samarbeta och bidrar gärna med idéer, och vi ser gärna att du är kreativ och tycker om att pussla ihop effektiva lösningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Friday men där ambitionen är att du på sikt blir anställd hos företaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Braås
Rekryteringsansvarig: Madeleine Rydelius
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
