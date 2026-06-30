Produktionsingenjör till Ragn-Sells i Heljestorp
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Teknikjobb / Vänersborg Visa alla teknikjobb i Vänersborg
2026-06-30
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Vill du arbeta i en varierad roll där teknik, miljö och utveckling står i fokus? Trivs du med att driva projekt, samarbeta med många olika funktioner och bidra till en mer hållbar framtid? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Ragn-Sells söker nu en produktionsingenjör för ett vikariat med förväntad start i september. Här får du en bred och utvecklande roll där du arbetar nära produktionen och bidrar till att utveckla verksamhetens processer, behandlingstekniker och miljöarbete. Du kommer att samarbeta med kollegor inom produktion, miljö och arbetsmiljö samt ha kontakt med leverantörer, konsulter och andra externa parter.
Som produktionsingenjör kommer du bland annat att:
Driva eller delta i projekt och utvecklingsuppdrag inom verksamheten.
Stödja organisationen inom kvalitet, miljö, kalkylering och projektledning.
Ansvara för förvaltning av teknisk dokumentation samt planering och uppföljning av underhåll.
Mäta, utvärdera och effektivisera verksamhetens behandlingstekniker.
Utvärdera behandlingstekniker och utveckla avsättningslösningar för restmaterial.
Förvalta dokumentation kopplad till behandlingsteknikernas teknikbeskrivningar, kontrollprogram och kvalitetsmål.
Ansvara för säkerhets-, drift- och underhållsdokumentation.
Delta i och bistå vid förhandlingar med konsulter, leverantörer, underentreprenörer och kunder.
Du blir en del av ett kompetent team bestående av produktionsingenjörer, miljöspecialister och arbetsmiljöspecialister som tillsammans arbetar för att utveckla och stötta Ragn-Sells anläggningar.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Ragn-Sells. Tjänsten är ett vikariat på heltid med start i september eller enligt överenskommelse. Uppdraget beräknas pågå under cirka ett år, med möjlighet till förlängning och du kommer att arbeta i Heljestorp. Arbetstiden är förlagd till kontorstid, 38,5 timmar per vecka.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning, gärna med inriktning mot maskinteknik, kemiteknik, samhällsbyggnad, anläggning, energi och miljö eller motsvarande. Även du som har en annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot naturvetenskap är välkommen att söka.
Har ett intresse för teknik och miljöfrågor.
Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom avfallsbranschen eller med avfallsfrågor.
Erfarenhet av projektledning
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är du strukturerad och analytisk med en god förmåga att se förbättringsmöjligheter och effektivisera arbetssätt. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor. Du är diplomatisk och smidig i dialogen med både kollegor och externa parter och har ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Vidare är du lösningsorienterad och motiveras av att utveckla nya arbetssätt och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Heljestorp 150 (visa karta
)
462 93 VÄNERSBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9985995