Produktionsingenjör till produktionsanläggning

Är du en erfaren och lösningsorienterad produktionsingenjör som vill vara med och fortsätta att utveckla tillverkningsprocessen i vår moderna anläggning? Är du intresserad av att arbeta i en bred roll, i ett mindre team, där digitalisering och effektivisering står högt på agendan? Läs vidare och ansök nedan!
Vi är en modern och automatiserad produktionsanläggning med höga kvalitetskrav och en stark ambition att ständigt utvecklas. Tillsammans säkerställer vi att våra produkter håller högsta möjliga standard och att våra processer ständigt förbättras.
Ditt ansvar som produktionsingenjör:
* Driva förbättringsarbete och bidra till våra gemensamma mål inom Nordic Supply Chain
* Analysera processdata, identifiera förbättringsområden och utveckla arbetet med effektivitetsmätningar (OEE)
* Vara en aktiv del i vår fortsatta digitalisering av produktionen
* Delta i och ibland leda investerings- och förbättringsprojekt
* Samordna externa entreprenörer och säkerställa att HSE-regler följs
* Ansvara för leverantörsservice och kalibrering till reservdelshantering och underhållssystemet MaintMaster
* Delta i tekniska utredningar och bidra med lösningar kring maskin- och materialfrågor
* Medverka i fastighetsrelaterade aktiviteter kopplade till anläggningen
För att trivas hos oss och kunna utvecklas inom rollen söker vi dig som:
* Har universitetsutbildning inom maskinteknik, alternativt motsvarande erfarenhet
* Har erfarenhet av produktionsnära arbete och god förståelse för processdata, förebyggande och avhjälpande underhållsarbete
* Har erfarenhet av att koordinera leverantörer och entreprenörer
* Gärna har erfarenhet av SAP och arbete i underhållssystem
* Är van att arbeta i Office-paketet (inklusive Power BI)
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vidare är du analytisk, strukturerad och noggrann i ditt arbete - men också handlingskraftig när det behövs. Du trivs i en miljö där samarbetet står i centrum och där förbättringar är en naturlig del av vardagen. Du har en hög servicenivå och bidrar till att skapa ett gott samarbete, både internt och med externa leverantörer.Publiceringsdatum2025-10-06Övrig information
* Placering: Västerhaninge
* Typ av anställning: Tillsvidare
* Omfattning: Heltid
* Förmåner: Arbetstidsförkortning, Subventionerad lunchförmån, Friskvårdsbidrag, Privat sjukvårdsförsäkring, Föräldraledighetsersättning
Om FUCHS
FUCHS är en global koncern med rötter i Tyskland som har utvecklat, tillverkat och sålt smörjmedel och relaterade specialprodukter i över 90 år. Vårt nordiska huvudkontor ligger på Södermalm i Stockholm och vår nordiska produktionsanläggning ligger sedan 2020 i Västerhaninge. På den moderna anläggningen arbetar ca 60 personer och här finns, förutom produktion och lager, även teknik, inköp och planering, forskning och utveckling samt kvalitetskontroll.
Vi strävar vi efter att göra skillnad både socialt och miljömässigt. Vi värdesätter förtroende, respekt, integritet, pålitlighet och hållbarhet.
Titta gärna på vår film för att få en glimt av hur livet är på FUCHS i vår nordiska organisation: Se här: https://youtu.be/l5TFtViHmwsKontaktperson för detta jobb
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg på anna.setterberg@jeffersonwells.se
alt. 08 764 25 83. Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
