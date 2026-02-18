Produktionsingenjör till ny cirkulär industripark
Vill du arbeta i en teknisk miljö där du får kombinera mätteknik, kvalitetssäkring och operativt arbete nära produktionen? Då kan detta vara jobbet för dig!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Affärsområde Specialprodukter levererar tjänster och produkter. Affärsområdet består av fem divisioner med verksamheter inom industrimineraler, gruv- och anläggningstjänster, mekaniska tjänster, borrteknik och sprängämnen.
I Luleå planerar LKAB Specialprodukter för en industripark för utvinning av kritiska mineral ur vad som idag är gruvavfall från vår järnmalmsproduktion. Vi planerar att producera sällsynta jordartsmetaller som används bland annat i elbilar och vindkraftverk, och fosfor som är en viktig beståndsdel i mineralgödsel för att vi ska få mat på bordet. Gemensamt är det viktigt för vår omställning, elektrifiering och Europas självförsörjning.
Nu tar vi nästa steg i vår satsning på kritiska mineral när vi ska etablera ett forsknings- och utvecklingscenter och en demonstrationsanläggning för förädling av fosfor och sällsynta jordartsmetaller i Luleå. Förädlingen är en hydrometallurgisk process och avser att validera det fortsatta arbetet i industriparken.
Din roll
Vi söker en driven och strukturerad medarbetare som vill utveckla våra arbetssätt, säkerställa hög datakvalitet och bidra med teknisk kompetens i en verksamhet under utveckling. Du arbetar nära drift, teknik och ledning och har ett brett ansvar där teknik, kvalitet och samordning ingår. Rollen är central för att våra kampanjer och processer ska genomföras effektivt och säkert.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Säkerställa att kampanjer planeras och genomförs enligt plan.
- Ansvara för bemanning, upphandling av extern personal och schemaläggning för skiftgång.
- Utveckla och följa upp rutiner som säkerställer hög kvalitet i mätdata samt utföra kalibrering av givare och analysutrustning.
- Arbeta tillsammans med driftpersonal i rutiner och dagligt genomförande.
- Bidra med mätteknisk kompetens i ombyggnationer och förbättringsprojekt.
- Ingå i anläggningens ledningsgrupp.
Arbetet sker i två faser:
- Under kampanjer kan skiftarbete förekomma, med fokus på stöd vid drift, stopp och uppstarter.
- Under underhåll arbetar du dagtid med mekaniskt arbete, utrustningsunderhåll förbättringar, ordning och reda och analys tillsammans med övrig personal.
Det här har du med dig
För att trivas i rollen ser vi att du är analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att förstå komplexa processer och omsätta insikter till praktiska förbättringar. Du arbetar strukturerat och skapar ordning i både data och arbetssätt. Samtidigt är du ambitiös och driver utveckling framåt tillsammans med kollegor inom drift, teknik och ledning. Utöver detta har du även:
- B-körkort för manuell växellåda (krav)
- Goda kunskaper i svenska och engelska (krav)
- M.Sc eller B.Sc med inriktning produktion, mätteknik eller datateknik (krav)
- Några års relevant erfarenhet från industriell miljö är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Luleå.
Omfattning: Heltid, dagtid och skiftarbete.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Lingman, peter.lingman@lkab.com
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
