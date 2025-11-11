Produktionsingenjör till fordonsföretag i Braås
Perido AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2025-11-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Växjö
, Värnamo
, Olofström
, Ronneby
, Eksjö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens monteringsprocesser? Är du analytisk, metodisk och gillar att hitta smartare vägar framåt? Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Perido söker en produktionsingenjör till vår kund, ett stort och välkänt företag inom fordonsindustrin. De behöver utöka sitt team inom avdelningen Produktionsteknik Montering och letar därför efter en produktionsingenjör med fokus på utveckling och balansering av monteringsprocessen. Du blir en del av ett team som idag består av 9 ingenjörer som är ansvariga för support och utveckling av monteringsprocessen av dumprar. De lägger stor vikt vid att skapa och behålla en bra arbetsmiljö och ett gott samarbete med alla som arbetar på företaget. Denna tjänst är placerad i Braås, där arbetet sker på plats.Arbetsuppgifter
Du kommer att ha en drivande roll inom monteringen för framtagning av arbetsmetoder och effektiv balansering av produktionslinjen. Du kommer bland annat att arbeta i ett system som heter Avix för balansering av hela produktionsprocessen. Med dina kunskaper inom exempelvis LEAN bidrar du till effektiviseringar, rationaliseringar, digitalisering och förbättringar av monteringsprocessen men även utveckling av egna arbetssätt på avdelningen. Du har även god kunskap inom ergonomi och utvecklar produktionsprocessen med avseende på montörens arbetsmiljö i fokus.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är analytisk och metodisk, med ett naturligt intresse för att förstå och förbättra processer. Du trivs med att arbeta strukturerat och ser värdet i att bygga långsiktiga lösningar. Samtidigt är du pragmatisk och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Som person är du positiv, analytisk och har lätt för att samarbeta med olika personer. Du agerar prestigelöst, är lösningsorienterad och har en passion att få saker att hända. Du har en vilja och engagemang att ta på dig ledande roller i projekt och vill öka både din egen och lagets utveckling.Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsutbildning alternativt annan eftergymnasial utbildning kombinerade med relevant erfarenhet
Kunskaper eller erfarenheter från liknande arbete är det ett plus, men viljan att lära är viktigare
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-08-31. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35439 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9598735