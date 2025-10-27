Produktionsingenjör till ett spännande bolag i Landskrona
2025-10-27
Vill du vara med och forma framtidens produktion?
Är du en driven och praktiskt lagd ingenjör som trivs där det händer? Nu har du chansen att kliva in i en nyckelroll som Produktionsingenjör i ett företag som befinner sig i en spännande tillväxtfas - där teknik, innovation och hållbarhet möts i verkligheten.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som bygger upp effektiva, säkra och moderna produktionsflöden från grunden. Här finns utrymme för egna idéer, inflytande och ett genuint lagarbete.
Din rollSom Produktionsingenjör ansvarar du för att planera, utveckla och optimera vår tillverkning i en projektbaserad miljö. Du leder den dagliga produktionen, ser till att arbetet flyter säkert och effektivt, och samarbetar med kollegor inom konstruktion, kvalitet och logistik.
Du gillar att vara nära verksamheten - där beslut tas och lösningar blir verklighet. Med stort fokus på säkerhet och Lean-arbete skapar du smarta, hållbara arbetsflöden som gör skillnad i vardagen.
Exempel på uppgifter
• Planera och leda produktionen utifrån projektmål och kundorder.
• Utveckla och stötta produktionsteamet i det dagliga arbetet.
• Designa och optimera produktionslayout och flöden.
• Säkerställa kvalitet, säkerhet och effektiva processer.
• Driva förbättringsprojekt med fokus på Lean och 5S.
• Samarbeta tätt med FoU, inköp, kvalitet och HSE.
Vem är du?
Vi tror att du är en tekniskt nyfiken och lösningsorienterad ingenjör med erfarenhet från tillverkning eller montering av stora, komplexa produkter. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, samarbeta och tänka nytt.
Vi ser gärna att du har:
• Teknisk utbildning inom produktionsteknik, industriell ekonomi eller liknande.
• Erfarenhet av tung produktion, logistik och säkerhetsarbete.
• Kunskap om Lean, 5S och strukturerad produktionsutveckling.
• Goda kunskaper i engelska
Meriterande:
• Svenska i tal och skrift
• Kunskap inom svets och verkstadsmiljö
• B-körkort
Vad vi erbjuder
• En möjlighet att bygga något från grunden - och vara en del av en större förändring.
• En positiv och inkluderande arbetsmiljö där alla idéer räknas.
• Chansen att växa i takt med att verksamheten växer.
• Här får du även chansen att kombinera teknik, ledarskap och innovation - i en roll där ditt arbete verkligen gör skillnad. Publiceringsdatum2025-10-27Anställningsvillkor
Placeringsort: Landskrona, innefattar en del resor i tjänsten.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstider: Heltid
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Så sök tjänsten redan idag!
