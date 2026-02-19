Produktionsingenjör till bolag inom Medtech!
Vill du arbeta i en teknisk nyckelroll där du blir länken mellan utveckling, produktion och globala leverantörer? Som Produktionsingenjör driver du förbättringar, säkerställer effektiva produktionsflöden och bidrar till hög kvalitet i avancerade medicintekniska produkter. Sök rollen idag!
OM TJÄNSTEN
Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team på fem personer som fungerar som den centrala länken mellan R&D och Operations. Teamet ansvarar för att översätta utvecklade lösningar till fungerande produktion, driva förändringar, säkerställa kvalitet och utveckla produktionsprocesser. Här arbetar man nära både utvecklingsingenjörer, inköp, kvalitet och externa leverantörer - vilket gör rollen perfekt för dig som trivs med många kontaktytor och att vara navet i tekniska flöden.
Arbetsplatsen ligger i södra Göteborg och präglas av en varm och prestigelös kultur där idéer uppmuntras och förbättringar välkomnas. Företaget verkar globalt och samarbetar med leverantörer i bland annat Sverige, Tyskland och Kina, vilket innebär att du får arbeta i en internationell miljö med höga kvalitetskrav och avancerad teknik.
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta egna initiativ, driva förbättringar och omsätta tekniska utmaningar till konkreta lösningar. Du har ett genuint intresse för elektronik och teknik, och känner dig trygg i att förstå hur produkter är uppbyggda och hur förändringar påverkar både kvalitet och produktion. Rollen passar dig som är handlingskraftig - någon som gillar att få saker att hända och samtidigt bygger goda relationer med både interna team och externa partners.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Ge produktionssupport och vara teknisk expert för interna och externa produktionsflöden
• Driva process- och produktförändringar, från behovsanalys till implementering
• Agera projektledare vid införande av nya produkter i produktion
• Uppdatera och hantera tekniska specifikationer i PDM-system
• Ha löpande kontakt med internationella underleverantörer
• Utföra rotorsaksanalyser och initiera korrigerande åtgärder
• Arbeta med kvalitetssäkring av både produkter och tillverkningsprocesser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en BSc eller MSc inom produktionsteknik, maskinteknik, Supply Chain Management, elektroteknik eller liknande
• Har några års erfarenhet av en liknande roll - eller är nyexaminerad med stark teknisk förståelse och rätt driv
• Trivs i en roll där du kombinerar teknik, problemlösning och kommunikation
• Är självgående, strukturerad och van att planera ditt eget arbete
• Är kommunikativ och trygg i att leda forum och driva förändringar
• Är flytande i svenska i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
Det är meriterande om du har erfarenhet av elektronikproduktion, arbete med underleverantörer eller förbättringsmetodik (Lean, Six Sigma, 5S). Erfarenhet av CAD (t.ex. SolidWorks), PDM-system eller 3D-printing är också positivt men inget krav.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Initiativtagande
• Ansvarsfull
• Målinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
