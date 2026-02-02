Produktionsingenjör Mid Lvl till Life Science-företag i Uppsala
Academic Resource söker nu en Produktionsingenjör till ett Life Science-företag i Uppsala.
Tjänsten är ett konsultuppdrag fram till 2026-12-01 med möjlighet till förlängning.
Heltid, 40 h/v. Placering i Uppsala.
Start enligt överenskommelse.
Om avdelningen:
Kolonnproduktionen tillhör avdelningen Lab & Final products. Sektionen ansvarar för tillverkning, kvalitetstestning och frisläppning av kromatografikolonner i labskala. Vi tillverkar även kit, reservdelar och tomkolonner.
Sektionen förväntas svara mot högt ställda leveranskrav och hålla rätt kvalitet ut mot kund, hålla budget och arbeta med ständiga förbättringar inom både produktion och EHS.
Sektionen består av en grupp om 16 operatörer, 4 ingenjörer och 1 sektionschef.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som produktionsingenjör innebär framför allt att du är ett dagligt stöd till produktionen. Rent praktiskt kan det innebära: - Avvikelsehantering -Driva Change Control-ärenden
• Felsökning av processutrustning
• Kontakta underhållsavdelning och/eller entreprenörer.
• Samarbeta med F&U vid nyproduktprojekt och produktvårdsprojekt.
• Fungerar som stöd i reklamationsärenden och driva utredningar rörande reklamationer.
• Du driver även förbättringsarbete, uppdaterar produktionsdokument samt utför och dokumenterar riskanalyser mm.
Ingenjörsarbetet präglas av variation och en möjlighet till att påverka den dagliga verksamheten, där tillverkningen är i fokus.Kvalifikationer
• Civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot bioteknik/kemiteknik/maskinteknik eller liknande utbildningsbakgrund.
• Tidigare erfarenhet inom tillverkning/bioteknik.
• Mycket god svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i MS Office, ett plus är även kunskaper i Unicorn, Oracle, Magic, Veeva.
• Goda kunskaper om process- och produktutveckling samt tidigare erfarenhet av kolonnpackning är att föredra, men inget krav.
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi gärna att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och att du trivs i med att jobba både med teknik och med människor. Vidare ser vi gärna att du är en säkerhets- och kvalitetsmedveten person med god förmåga att ta initiativ och driva flera parallella aktiviteter samtidigt. Du är driven och duktig på att prioritera, fokusera och slutföra. Kunna se konsekvenserna av beslut eller aktivitet innan den genomförs. Förmåga att jobba både i grupp och självständigt. God noggrannhet och ordningssinne. Som person är du ansvarsfull, stresstålig, entusiastisk och kvalitetsmedveten.
Detta är, för rätt person, en möjlighet till en utvecklande roll då arbetsuppgifterna varierar. Sektionen har 14 st olika produktionslinor, vi utför både tillverkning, QC-testning och frisläppning vilket gör ingenjörsrollen extra bred. I denna roll fungerar man som "spindeln i nätet" och har kontakt med många andra funktioner på företaget, vilket leder till extra utvecklingspotential då man får möjlighet att arbeta i tvärfunktionella team.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
