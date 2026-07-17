Produktionsingenjör med projektfokus till konsultbolag i sydöstra Sverige
Green PM AB / Maskiningenjörsjobb / Kalmar Visa alla maskiningenjörsjobb i Kalmar
2026-07-17
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Plats: Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona (Sydöstra Sverige)
Start: Enligt överenskommelse
Om Green PM (Project & Management)
Vi är ett konsultbolag i sydöstra Sverige som hjälper industriföretag med höga krav att lyckas med sina projekt. Vi arbetar med projektledning, produktutveckling, produktionsteknik, kvalitet och hållbarhet – alltid med struktur, tempo och ett närvarande ledarskap.
Kärnan i vår verksamhet är projektledning. Vi tar ofta ett helhetsansvar för projekt – från planering och genomförande till överlämning – men går lika gärna in med spetskompetens inom kvalitet, hållbarhet eller ingenjörsstöd. Oavsett uppdrag arbetar vi nära kunden och skapar lösningar som fungerar i vardagen och är hållbara över tid.
Som medarbetare hos oss blir du en del av utvecklingen av bolaget. Vi satsar på kompetensutveckling och du får både ta del av relevanta utbildningar samt möjlighet att vara med och forma Green PM:s framtida utbildningsportfölj.
Vi utgår från Kalmar och arbetar med kunder på flera orter i regionen som t.ex. Oskarshamn och Karlskrona. Hos oss blir du en del av ett team som gillar att ta ansvar, skapa struktur och driva projekt som gör skillnad
Din roll
Som produktionsingenjör hos oss kommer du att: För kund arbeta med utveckling och förbättring av produktionsprocesser
Bidra med teknisk kompetens i projektens olika faser
Koordinera och driva delar av projekt inom produktionsteknik – inte bara arbeta operativt själv
Vara en viktig länk mellan konstruktion, produktion och projektledning
Möjlighet att utvecklas mot en projektledarroll på sikt
Vi söker dig som
Har rätt inställning och en vilja att utvecklas
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Har minst kandidatexamen inom produktionsteknik, maskinteknik eller motsvarande
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom produktionsteknik eller industriell utveckling
Är bekväm med att koordinera projekt och ta ansvar för helheten
Har intresse att utvecklas mot projektledning
Vi erbjuder
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen
Ett team med högt i tak, stort driv och stark gemenskap
En arbetsmiljö där mjuka värden är viktiga – vi ska må bra och ha balans i livet
Coachande stöd och engagemang från erfarna projektledare/chefer i ledningen
Fokus på att matcha rätt uppdrag med rätt person, så att du får de bästa förutsättningarna för din utveckling
Möjlighet att växa tillsammans med oss och ta steget mot projektledning
Möjlighet att bidra med vidareutvecklingen av vår projektledningsmodell iPEM
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: joinus@greenpm.se
Urval sker löpande – vänta inte med att söka!
För frågor kontakta Emelie Björn 073-501 42 08 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: joinus@greenpm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Produktionsingejör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green PM AB
(org.nr 559559-4234)
Södra Långgatan 2 (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Emelie Björn emelie@greenpm.se 073-5014208 Jobbnummer
10005813