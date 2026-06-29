Produktionsingenjör med kundansvar till IS Plåt AB
I.s. Plåt Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Vellinge Visa alla maskiningenjörsjobb i Vellinge
2026-06-29
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En teknisk roll nära kund, produktion och affär
Vi är något så ovanligt som ett industriföretag med hjärtat på rätt ställe och blicken riktad framåt.
På IS Plåt arbetar vi med rostfri legotillverkning, tekniska kundprojekt, millimeterprecision och moderna maskiner. Men det viktigaste vi bygger är en arbetsplats där människor får utvecklas, ta ansvar och vara sig själva.
Om rollen
Som produktionsingenjör/kundansvarig är du länken mellan kund, teknik och produktion. Du ansvarar för att kundens behov blir till en fungerande, lönsam och kvalitetssäkrad tillverkningsprocess, från förfrågan och order till färdig leverans.
Det här är inte en traditionell säljroll. Det är en teknisk koordinerande roll där du arbetar nära kunder, konstruktörer, produktionsteam, avdelningsansvariga och svetskoordinator.
Rollen passar dig som gillar teknik, problemlösning och struktur. Du kan exempelvis vara högskoleingenjör, ha annan teknisk utbildning eller ha byggt upp din kunskap genom erfarenhet från industrin.
Du kommer bland annat att
Vara kundens kontakt från order till leverans.
Granska ritningar, krav och tekniskt underlag.
Prissätta beställningar och skapa tillverkningsordrar i Monitor.
Planera och koordinera produktionen tillsammans med våra interna team.
Följa upp leveranstider, kvalitet och avvikelser.
Ha dialog med kund vid tekniska frågor, ändringar och förbättringar.
Bidra till smartare arbetssätt, rutiner och mallar.
Vi tror att du
Har tekniskt intresse och gillar tillverkning.
Är strukturerad och kan hålla ihop många trådar.
Har lätt för att samarbeta med både kund och produktion.
Förstår vikten av kvalitet, leveranssäkerhet och lönsamhet.
Är nyfiken, ansvarstagande och vill utvecklas.
Tror på att man kommer längre tillsammans än ensam.
Erfarenhet av ritningsläsning, produktion, rostfritt, svets, plåt, bearbetning eller affärssystemet Monitor är meriterande, men du behöver inte kunna allt från början.
Hos oss får du
En teknisk nyckelroll i ett växande industriföretag.
Arbeta nära både kund, produktion och ledning.
Vara med och påverka flöden, arbetssätt och utveckling.
Jobba i en modern produktion med toppmodern maskinpark.
Trygghet genom kollektivavtal och långsiktighet.
Ett team som säger "god morgon" med ett leende – och menar det.
Vi kräver inte att du är bäst.
Det är vår grej att hjälpa dig bli.
Om IS Plåt
IS Plåt AB är ett familjeägt industriföretag i Vellinge som arbetar med rostfri legotillverkning. Vi hjälper våra kunder med allt från enstaka detaljer till större serier och kompletta lösningar.
Vi investerar i modern teknik, långsiktiga kundrelationer och en arbetsplats där människor trivs.Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Skicka din ansökan till dromjobbet@isplat.se
Märk ansökan med Kundansvarig.
Berätta gärna vem du är, varför du är nyfiken på rollen och vad du tror att du kan bidra med hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: dromjobbet@isplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare I.s. Plåt Aktiebolag
(org.nr 556576-6374)
Falsterbovägen 231-40 A (visa karta
)
235 91 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
i S Plåt AB Jobbnummer
9983115