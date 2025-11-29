Produktionsingenjör inom beredning till DevPort
2025-11-29
Nu söker DevPort en Produktionsingenjör inom beredning för att ta fram olika produktionslösningar. Detta arbete innefattar att vara med och förbereda produkten att bli producerbar genom Design for Manufacturing och Design for Testability. Som Produktionsingenjör inom beredning har du ett nära samarbete med utvecklingsavdelningen.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Specificera produktionsmetoder och utrustningar samt se till att kvalitetssäkra produktionsflödet genom FMEA.
• Göra Riskanalyser för arbetande personal och Ergonomianalyser ingår i ansvaret.
• Bygga upp materialflödet för produktionslinan och att säkra så rätt material används.
• Integrera produktionssystemet med företagets affärssystem.(I detalj av mjukvaruresurs)
• Upprätthålla kognitiv och fysisk nivå av automation för bästa möjliga kvalitets och effektivitetsnivå anpassad mot produkten.
• Specificera och dokumentera produktionslinan. Det ingår att upprätta planer för att genomföra Manufacturing Process Qualification och Manufacturing Verification Plan.
Byggnation av produktionslinan görs ihop med tekniker. Arbetet drivs i projektform och ingår i ett större övergripande projekt.
Vi söker dig som:
• Har Högskole/Civilingenjörutbildning med inriktning på produktionsteknik.
• Minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• Har erfarenhet av projektarbete.
• Behärska både det svenska och engelska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av annan produktion än fordonsindustrin.
Vårt erbjudande till dig:
• Vi erbjuder spännande uppdrag hos olika kunder inom olika branscher.
• Flexibelt upplägg kring löner och andra förmåner där du själv väljer hur du vill ha det - exempelvis högre lön eller längre semester? Du bestämmer!
• Roliga aktiviteter och konferensresor.
• Kompetensutvecklingsprojekt och lunchföreläsningar (allt ifrån social kompetens och stresshantering till batteriutveckling och blockchain).
• Arbeta med spännande produkter och med de senaste teknikerna.
DevPort är ett teknikkonsultföretag i ett expansivt utvecklingsskede med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Helsingborg och Karlskrona. DevPort har sin kärnkompetens i fordonsindustrin och sysselsätter idag mer än 500 personer i uppdrag inom tre affärsområden - Digitala lösningar, produktionsutveckling samt produktutveckling. Inom dessa områden har vi flertalet spännande uppdrag för både dig som junior och senior ingenjör som matchas efter din profil och dina intressen. Med fina ramavtal och kunder har vi möjlighet att hitta rätt uppdrag för just dig.
Vill du jobba med oss?
Skicka in din ansökan genom formuläret nedan. Löpande urval görs och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så sök redan idag!
Start sker enligt överenskommelse.
Vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Anders Ekstrand via anders.ekstrand@devport.se
, Stefan Nilsson via stefan.nilsson@devport.se
, Frank Brunell via frank.brunell@devport.se
eller Carina Holmström via carina.holmstrom@devport.se
Vi ser fram emot att höra mer om dig!
