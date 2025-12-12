Produktionsingenjör | Cytiva | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Teknikjobb / Uppsala
2025-12-12
Är du redo för en spännande utmaning i en dynamisk produktionsmiljö? Hos Cytiva får du chansen att arbeta med ett erfaret team där innovation och utveckling går hand i hand. Som produktionsingenjör erbjuds du en bred och varierad roll med möjlighet till personlig och professionell tillväxt.
Om tjänstenSom produktionsingenjör kommer du att stödja produktionspersonalen, följa produktionsutfall, driva processvårdsprojekt, arbeta med förbättringsarbete och problemlösning samt upprätta och uppdatera tillverkningsdokument för vår kund. Du samarbetar med olika avdelningar vid mottagning av nya produkter och utrustning.
Om digFormell kompetensVi söker dig som har en teknisk universitet- eller högskoleutbildning med inriktning mot kemi, kemiteknik, maskinteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet från processindustrin. Du måste vara flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet av hantering av Change Control, FMEA, MOC är ett krav. Vi värdesätter noggrannhet, driv och tålamod samt en god kommunikationsförmåga. Självständighet och trygghet i produktionsmiljö är avgörande för rollen.
MeriterandeDet är meriterande om du har ett par års erfarenhet från en produktionsnära roll inom processindustrin. Erfarenhet av att arbeta med automation och styrsystem i tillverkningsmiljö ses som ett plus. Förmåga att bygga relationer och koordinera parallella aktiviteter är också önskvärt. Teamet har en senior kompetens vilket gör att det finns stöd för personer med mindre erfarenhet. Rollen erbjuder möjlighet till utveckling och breddning av din kompetens.
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt
