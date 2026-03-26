Produktionsingenjör / Beredare till högteknologisk produktion
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-03-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av glasfiber eller kolfiber? Har du jobbat som produktionstekniker men känner du vill ta en ny riktning i karriären? Nu söker vi en produktionstekniker till Malmslätt i Linköping för att vara med och bidra på deras tillväxtsresa!
Om rollen
Nu söker vår kund dig som vill arbeta som Produktionstekniker, gärna med fokus komposit så som kolfiber och glasfiber. Om du har erfarenhet av vanligt produktionstekniskt arbete kommer du att känna dig hemma här oavsett din kunskap om komposit. Arbetsuppgifterna varierar beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens. Däremot kan vi garantera ett givande och spännande jobb på ett företag som är i tillväxt och utveckling!
Som Produktionstekniker kommer du att vara ansvarig för att ge snabb teknisk support, justera produktionsdokumentation, reparera eller byta ut defekta verktyg samt vara delaktig i inköpandet av nya verktyg när det behövs. Du kommer att ha en central roll i att stötta produktionen och förbättra arbetsprocesser. Du ansvarar för att upprätta och uppdatera beredningar såsom monteringsinstruktioner och operationslistor för dina produkter, samt att upprätthålla bästa möjliga tillgänglighet av verktyg och utrustningar. Om vi har en befintlig produkt som ska ändras, ser du till att detta hanteras. Arbetet är produktionsnära där du jobbar nere vid produktionen för att säkerställa att allt flyter på som det ska.
Som Produktionstekniker kommer du få ett brett internt nätverk och en stor förståelse över vår kunds verksamhet. Du kommer ha kontakt med exempelvis logistik, produktionsplanering. En viktig del av din roll är att arbeta med förbättringar, vilket kan innebära att omorganisera arbetsflöden, skaffa nya hjälpmedel eller verktyg, samt standardisera arbetsmetoder för att öka effektiviteten. Gruppen jobbar dynamiskt och nya idéer och tankar välkomnas för att göra arbetet på bästa sätt.
För att trivas i denna roll finns det två typer av profiler vi söker. Du ska antingen ha processkunskap och kunskap om komposit, gärna i samband med produktionsteknik. Du behöver ha förståelse för processkunskap, hur exempelvis temperatur och blandning påverkar materialet och hur det ska hanteras i produktion och bearbetning. Denna kunskap kan vara antingen från arbetserfarenhet eller utbildning, exempelvis YH-/högskole-utbildning inom Produktionsteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller liknande.
En annan väg för att passa för denna roll är att du arbetat med bearbetning, exempelvis jobbat med verktygsanpassning och skärteknik. Har du jobbat med CNC-bearbetning (fräs) kan det också vara lämpligt för denna tjänst. Har du jobbat med processoptimeringar eller bearbetning av glasfiber kan är det fördelaktigt.
Utöver inriktningarna ovan är skallkrav för denna roll:
Svenska, flytande i tal & skrift
Arbetserfarenhet av beredning, så som tidsplanering, tillverkningsmetod och optimering.
Svenskt medborgarskap
Det läggs även stor vikt på din personlighet för denna roll. Du behöver vara social och framåt då arbetet innebär kontakt inom många olika områden. Du behöver även vara flexibel och anpassningsbar då arbetet är varierat och kan skifta snabbt.Om företaget
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst kommer du vara anställd som konsult via oss på Framtiden AB.
Rekryteringsprocess
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Rebecca Anderson via e-post: rebecca.anderson@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats kundföretaget. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Start: Våren 2026.
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Flextid 8-17
Ort: Linköping, Malmslätt
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51654_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
580 02 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Rebecca Anderson rebecca.anderson@framtiden.com Jobbnummer
9820041