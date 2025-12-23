Produktionsingenjör
Är du en ingenjör som vill arbeta strategiskt, utvecklande och med framtiden i sikte? Smurfit Westrock söker nya kollegor som vill hjälpa oss framåt!
Arbetet som produktionsingenjör är varierat och innebär att du leder projekt inom produktionen när det gäller ny utrustning, nya metoder och processer.
Det kan handla om små detaljförbättringar likväl som större ombyggnationer i processen. Du gör processutredningar, förbereder och genomför utbildningsinsatser och hjälper till med bland annat felsökning, problemlösning och avvikelsehantering. Arbetsmiljö och säkerhet är en värdering i vår verksamhet och genomsyrar allt vårt arbete, därför ingår även dessa frågor bland dina uppgifter.
Låter det som en spännande roll men du är osäker på om just den passar dig? Vi söker även en ingenjör som vill bidra till utvecklingen av ett underhåll i världsklass! Är du en tekniskt nyfiken och analytisk ingenjör som vill arbeta med långsiktig tillgänglighet, datadrivet förbättringsarbete och livscykeloptimering av våra anläggningstillgångar kanske vi har en passande roll till dig med! Publiceringsdatum2025-12-23Bakgrund
Vi söker dig som är civilingenjör eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vidare har du några års relevant arbetslivserfarenhet, och någon form av erfarenhet av produktion eller processindustri, gärna inom massa/pappersteknik. I och med att vi är en internationell koncern krävs det att du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du kommunikativ och trivs i samarbete. Du drivs av att nå uppsatta mål, är initiativrik och flexibel för förändring och tar självständigt ansvar för att lösa uppgifter. Du lockas av att arbeta produktionsnära och behöver trivas bra i produktionsmiljön samtidigt som du ska kunna arbeta strategiskt för att utveckla vår framtida produktion.
Vid frågor kontakta
Marianne Tollander, chef Processutveckling. marianne.tollander@smurfitwestrock.se
Emma Bruinewoud, HR-specialist. emma.bruinewoud@smurfitwestrock.se
Välkommen in med din ansökan, senast 21/1!
Om du väljer att använda generativ AI i din jobbansökan som stöd, går det bra för oss - men vi uppmuntrar att du gör det med eftertanke. Låt AI hjälpa dig att samla information och utveckla idéer, utan att ersätta din personlighet, dina värderingar och din erfarenhet. Din ansökan ska spegla den du är, något AI aldrig fullt ut kan återskapa.
Smurfit Westrock Piteå är Europas största kraftlinerbruk med ca 510 anställda. Här produceras årligen över 700 000 ton kraftliner som används i tillverkning av högklassig wellpapp. Pappersbruket i Piteå ingår i Smurfit Westrock, det största och världsledande företaget inom hållbart papper och hållbara pappersbaserade förpackningslösningar med verksamhet i 40 länder och över 100 000 anställda.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå. Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice/ Ersättning
