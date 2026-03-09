Produktionsingenjör - Konstruktion & Utveckling till Alfa Laval
Företagspresentation Alfa Laval | Ronneby
På Alfa Laval anstränger vi oss alltid lite extra för att klara de allra tuffaste utmaningarna. Vår drivkraft är att skapa framgång för våra kunder, människorna och planeten. Det kan bara uppnås genom nyfikna och hängivna medarbetare - där nyfikenhet blir gnistan bakom idéer som skapar framsteg.
Som en del av vårt team trivs du på en mångsidig arbetsplats där du får vara med och påverka. Du är här för att göra skillnad. Vi bygger ständigt broar mot framtiden med hållbara lösningar som har en inverkan på vår planets mest brådskande problem. Vi gör världen lite bättre. Varje dag.
Alfa Laval i Ronneby är en av våra största produktionsenheter med cirka 420 medarbetare. Här producerar vi värmeväxlare till bland annat värmepumpar, fjärrvärme, kylsystem och datacenter ett område som växer kraftigt i takt med den globala AI- och energiomställningen.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vill du vara med och utveckla produktionsutrustning från idé till färdig lösning, och faktiskt se den fungera i verkligheten?
Som Produktionsingenjör inom Konstruktion & Utveckling arbetar du med att utveckla, förbättra och konstruera produktionsutrustning för både nya och befintliga produkter. Du har ett tekniskt helhetsansvar i projekt kopplade till maskiner och maskinkomponenter från analys och konstruktion till implementering och uppföljning i produktion.
Här köper vi inte bara färdiga lösningar. Vi utvecklar och konstruerar även egna maskiner och tekniska lösningar. Det ger dig en ovanligt bred och tekniskt stimulerande roll där du får kombinera beräkning, konstruktion, problemlösning, praktisk implementering och uppföljning. Du tillhör den produktionstekniska organisationen och arbetar nära kollegor inom utveckling, automation, underhåll och produktion. Rollen innebär även samverkan med leverantörer och med Alfa Lavals globala nätverk.
Din profil
För att trivas i rollen behöver du vara analytisk, driven och självgående. Du väntar inte på att få alla svar serverade utan du söker dem själv. Du är faktabaserad i ditt arbetssätt och trygg i att fatta tekniska beslut, samtidigt är du lyhörd och samarbetsorienterad. Du skapar delaktighet när du driver projekt och bygger förtroende genom tydlig kommunikation. Du motiveras av att få ta ansvar, utvecklas tekniskt och arbeta i en miljö där ramarna är tydliga men vägen till målet formas av dig. Vi söker dig som har:
• Högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik eller liknande
• Något eller några års erfarenhet av mekanisk konstruktion, automation eller produktutveckling
• Goda kunskaper i 3D-CAD, meriterande "Inventor"
• Grundläggande förståelse för hållfasthetsberäkning
• God svenska och engelska i tal och skrift
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV. Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam; Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller på marie.johansson@unikresurs.se
Johanna Hermansson och nås på 076-724 88 34 eller på johanna.hermansson@unikresurs.se
Alfa Lavals representant Per-Anders Olsson och nås på 0730-607610 eller på peranders.olsson@alfalaval.com
Fackliga representanter: Ulf Johansson, Unionen 0733-975607 Agnieszka Olofsson, Akademikerna 0761-324377
