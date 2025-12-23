Produktionsingenjör - Bioteknik/Processutveckling | Lernia | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2025-12-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där innovation och kvalitet står i centrum? Som produktionsingenjör blir du en nyckelperson som stöttar produktionen och driver förbättringar i en dynamisk och utvecklande miljö.
Plats: Uppsala
Start: Omgående
Uppdragets längd: Till och med 2026-09-30
Om rollen
I rollen som produktionsingenjör är du ett dagligt stöd till produktionen. Du arbetar med avvikelsehantering, Change Control-ärenden, felsökning av processutrustning och kontakt med underhållsavdelning eller entreprenörer. Cirka 50% av tjänsten är kopplad till nyproduktsprojekt där du agerar mottagare av nya produkter och är en del av Core team. Du har även övergripande renrumsansvar för avdelningen (4 renrum), inklusive revalideringar, mikrobiologiska avvikelser och audit-deltagande. Övriga uppgifter inkluderar reklamationsutredningar, förbättringsarbete, uppdatering av produktionsdokument och riskanalyser.
Vi söker dig som har
• Civilingenjör eller motsvarande inom bioteknik, kemiteknik eller maskinteknik
• Tidigare erfarenhet inom renrum, tillverkning eller bioteknik
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• Erfarenhet av nyproduktsprojekt
• Kunskap i MS Office
Meriterande
• Kunskaper inom process- och produktutveckling
• Erfarenhet av Unicorn, Oracle, Magic och/eller VeevaPubliceringsdatum2025-12-23Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som trivs med att arbeta både med teknik och människor. Du är kvalitets- och säkerhetsmedveten, initiativrik och van att driva flera aktiviteter parallellt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta talentacquisition@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6978405-1765952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9663213