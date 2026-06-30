Produktionshandläggare till Markverkstad Skövde
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-06-30
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Har du erfarenhet och intresse för drift & underhåll av fastigheter och maskiner? Är du en serviceinriktad och självgående person som vill ha ett jobb där du har stor frihet under eget ansvar? Då kan det vara dig vi söker till Markverkstad Skövde.
Markverkstad Skövde
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att ha en bra balans mellan det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Skövde är en avdelning inom Markverkstadsenheten som tillhör Arméstaben. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Markverkstad Skövde har cirka 220 medarbetare, som bedriver verksamhet i Skövde och Kristinehamn. Denna tjänst är placerad i Skövde, men du kommer att stötta både Skövde och Kristinehamn.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som produktionshandläggare vid Mv Skövde kommer du att arbeta med produktionsstöd till vår verkstad samt är en del av resurserna i verkstadens ledning. Det är ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Tjänsten innefattar en stor variation av arbetsuppgifter med mycket eget ansvar där du får möjligheten att fatta egna beslut. Det innebär mycket kontakt och nätverkande inom garnisonen samt olika myndigheter och att vara ett stöd till verkstadens chefer.
Du kommer bland annat att;
Vara drivande av lokala infraärenden kopplat till beställningar och kontakter med Fortverket.
Arbeta administrativt i Officepaket och skapa ett förebyggande underhåll på våra fastigheter och maskiner.
Arbeta med frågor rörande underhåll av fastighet och maskiner.
Hantera beställningar, fakturor och stötta medkontroll på verkstadens omkostnader.
Arbeta med verkstadens investeringar och utvecklingsarbete.
Arbeta med avrop och beställningar av olika varor och tjänster.
KRAV
Kvalifikationer
2- eller 3-årig avslutad gymnasieutbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete som administratör eller liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Goda datorkunskaper samt goda kunskaper i MS Officepaketet
B-körkort
Personliga egenskaper
Som person ser vi att du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Tjänsten ställer höga krav på din förmåga att driva arbetsuppgifter självständigt, att fatta beslut men också att vara flexibel och kunna ändra fokus utifrån förändrade omständigheter. Du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar dina arbeten på ett effektivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Erfarenhet av fastighetsunderhåll och infraarbete
Erfarenhet av arbete inom liknande område inom Försvarsmakten
God förståelse för processutveckling och förändringsarbete
Erfarenhet av inköpsarbete
Kunskaper i SAP system
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning och innebär krigsplacering.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Nicola Ishaq 070 – 603 33 30 (Semester v. 28–32, nås via sms)
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Nås via växeln 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 50 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9985084