Produktionshandläggare sökes till Markverkstad Revingehed
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-12-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Har du några års erfarenhet av administrativt arbete? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta serviceinriktat? Då kan du vara den produktionshandläggare vi söker till Markverkstad Revingehed.
Vad kan vi erbjuda dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att ha en bra balans mellan det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Syd är en avdelning i Markverkstaden som tillhör Arméstaben AST. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav. Markverkstad Syd har cirka 180 medarbetare, som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som produktionshandläggare med placeringsort i Revingehed kommer du att arbeta med produktionsstöd till hela Markverkstad Syd med stödfunktioner så att verksamheten fungerar så bra som möjligt. Du kommer att självständigt handlägga uppgifter inom en rad områden där du hantera stort som smått. Det innebär att du får möjlighet att följa arbetet hela vägen från problemformulering till att lägga upp en plan, genomföra och sedan följa upp resultatet.
Det är ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantera registervård och stödja med diverse administrativa uppgifter
• Vara en sammanhållande funktion kring exempelvis investeringar, kvalitet- arbets- och miljöfrågor
• Vara sammanhållande i hantering brandfarlig vara
• Hantera inköp för exempelvis gemensam utrustning och kontorsmateriel
• Vara ett chefsstöd
• Ingå i Mv syds ledningsgrupp och delaktig i utvecklingen av Mv syd.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• 2- eller 3-årig avslutad gymnasieutbildning med inriktning logistik, ekonomi eller motsvarande utbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete som administratör eller något liknande
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Mycket goda datorkunskaper samt goda kunskaper i MS Officepaketet och MS SharePoint
• B-körkort
Personliga egenskaper
Som person ser vi att du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har även en ekonomisk medvetenhet där du fokuserar på kostnader, intäkter och effektivt. Du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar dina arbeten på ett effektivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Kunskap om Försvarsmakten
• God förståelse för processutveckling och förändringsarbete
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och riskanalyser
• Erfarenhet av ekonomisk uppföljning
• Erfarenhet av inköpsarbete
• Kunskaper i SAP
• Utbildning i brandfarlig vara
Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Revingehed
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning
Upplysningar om befattningen
Avdelningschef Jimmy Danielsson, tfn. 076-6109011.
Information om rekryteringsprocessen
HR Alexandra Falk, tfn. 070-848 17 61.
Fackliga företrädare
SACO-S: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Tobias Brandt
Nås via växeln 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9651228