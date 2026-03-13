Produktionsenhetschef till Sinnescentrum i Östergötland
Vill du leda ett av Region Östergötlands mest komplexa och högspecialiserade centrum - där avancerad sjukvård, forskning och utbildning möts för att göra verklig skillnad för patienterna?
Vi söker en strategisk och utvecklingsorienterad produktionsenhetschef som med helhetsperspektiv, mod och handlingskraft vill ta ansvar för att leda och vidareutveckla Sinnescentrum.
Här får du ett av hälso- och sjukvårdens mest betydelsefulla ledaruppdrag - med möjlighet att påverka vårdens kvalitet, tillgänglighet och framtida inriktning på regional, nationell och internationell nivå.
Vårt erbjudande
Sinnescentrum är ett specialistsjukvårdscentrum i framkant inom Region Östergötland. Uppdraget omfattar läns-, region- och nationellt högspecialiserad vård samt ett omfattande forsknings- och utbildningsuppdrag. Sinnescentrum består av tio kliniker med 1 830 engagerade medarbetare. Den årliga omsättningen är cirka 2700 Mkr. Verksamhetsområdena inrymmer ögon- och öronsjukvård, käk-, neuro-, och hand- och plastikkirurgi, smärt- och rehabiliteringsmedicinsk specialistsjukvård, klinisk neurofysiologi, intensivvård, anestesi- och operationstjänster samt postoperativ vård. Regionens donationsverksamhet organiseras under Sinnescentrum. Vården bedrivs i huvudsak vid Universitetssjukhuset i Linköping samt Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Viss vård bedrivs även på Lasarettet i Motala.
Läs gärna om dina förmåner hos oss. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som produktionsenhetschef har du ett övergripande ansvar för Sinnescentrums verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du säkerställer att verksamheten utvecklas och bidrar till att uppnå fastställda mål och strategier. Genom effektiv användning av befintliga resurser och välgrundade prioriteringar skapar du bästa möjliga nytta för patienterna. Att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården på en övergripande nivå är också en del i rollen. Som stöd i arbetet finns Region Östergötlands styrande principer och hälso- och sjukvårdens målbild. Du är ansiktet utåt för centrumet och har flertalet samverkansarenor. Bland annat kommer du att ha ett nära samarbete med övriga produktionsenheter inom Region Östergötland.
Arbetsgrupp
Du är närmaste chef för verksamhetscheferna inom Sinnescentrums tio kliniker. Du leder ledningsgruppen för Sinnescentrum som består av verksamhetscheferna samt utvecklings-, forsknings-, ekonomi- och HR-chef. Du ingår i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och din närmaste chef är vårddirektör.
Om dig
Vi söker dig som har en universitetsexamen inom hälso- och sjukvård. Krav ställs på gedigen chefserfarenhet av att leda verksamhet genom andra chefer, gärna inom offentlig sektor. Erfarenhet av universitetssjukvård är meriterande. Forskning är genomgripande på produktionsenheten därav är det starkt meriterande om du är disputerad. Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift förväntas.
Vi söker dig med följande personliga förmågor:
Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
Är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
