Produktionsenhetschef till Närsjukvården i centrala Östergötland
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-01-26
Nu har du möjlighet att leda utvecklingen av Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC).
En ny produktionsenhet ska bildas där ett av uppdragen innebär att arbeta med organiseringen av internmedicinska verksamheter för att säkerställa att vi möter patienternas behov. Målet med förändringen är att skapa ett helhetsansvar, stärka samverkan, säkerställa kvalité och bygga robusthet. Verksamheterna inom produktionsenheten ansvarar för vård både inom och utanför sjukhus och omfattar såväl länsdelssjukvård som högspecialiserad vård.
Vårt erbjudande
Du kommer att ha en central roll i att driva det pågående förändringsarbetet och möjlighet att forma utfallet. Den nya produktionsenheten kommer att bestå av ett tiotal verksamheter och drygt 1 000 medarbetare. Verksamheterna finns främst i centrala länsdelen men även i den östra, och har fokus som berör oss alla i nästan alla skeden av våra eller våra anhörigas liv. Det täcker in allt från behov av rehabilitering till besöket på akutmottagningen, uppseglande pandemier till vård i livets slutskede. Men också när du är i behov av slutenvård eller kontinuerlig specialistuppföljning på grund av en nytillkommen eller kronisk sjukdom. De senare områdena med speciellt fokus inom internmedicinska områden.
Du kommer få arbeta med vårdflöden i hela kedjan med fokus på både bredd och spets. Forskning och utbildning är en central del och det finns ett flertal universitetssjukvårdsenheter. Inom produktionsenheten bedrivs också uppdrag inom nationell högspecialiserad vård.
Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som produktionsenhetschef har du ett övergripande ansvar för produktionsenhetens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du säkerställer att verksamheten utvecklas och bidrar till fastställda mål och strategier. Genom effektiv användning av befintliga resurser och välgrundade prioriteringar skapar du bästa möjliga nytta för patienterna. Du är närmaste chef för verksamhetscheferna och tillsammans skapar ni förutsättningar och delaktighet hos medarbetarna. Att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården på en övergripande nivå är också en del i rollen.
Under det kommande året kommer fokus att ligga på att etablera och forma den nya produktionsenheten, säkerställa en ekonomi i balans, jobba utifrån målbilden för hälso- och sjukvården samt säkerställa rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. Du är ansiktet utåt för verksamheten och spindel i nätet med breda samverkansarenor. Bland annat kommer du ha ett nära samarbete med kommunerna, Linköpings universitet och övriga produktionsenheter inom Region Östergötland.
Arbetsgrupp
Du kommer att vara närmaste chef för ett tiotal verksamhetschefer. Du leder ledningsgruppen för NSC som förutom verksamhetscheferna består av utvecklings-, ekonomi- och HR-chef. Du ingår i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och din närmaste chef är vårddirektör.
Om dig
Vi söker dig med en akademisk examen, gärna från hälso- och sjukvård. Är du disputerad är det meriterande. Du har erfarenhet av att leda andra chefer och har du varit chef inom hälso- och sjukvården är det en fördel. Att leda större förändringsarbeten har du tidigare erfarenhet av. Det är önskvärt med erfarenhet från att arbeta i en politisk styrd organisation. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som produktionsenhetschef har du flera olika samarbetsytor och därmed passar tjänsten dig som motiveras av att arbeta tillsammans med andra samt har en god förmåga att lyssna och kommunicera. Genom din ledarförmåga skapar du engagemang och delaktighet, där ni tillsammans effektivt når uppsatta mål. Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Att tänka strategiskt är en självklarhet för dig och du kan se den långsiktiga betydelsen och vidare konsekvenser. Du har även förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Ansökan och anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning inom din grundprofession samt ett tidsbegränsat chefsförordnande. Tjänsten kommer att säkerhetsprövas. Första intervjuer planeras att genomföras eftermiddag den 23 februari och förmiddag den 25 februari.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
