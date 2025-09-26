Produktionscontroller till Globalt Industriföretag i Lund
2025-09-26
Om Företaget
Vår kund är ett ledande globalt industriföretag med stark lokal närvaro i Lund. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö med högteknologisk tillverkning och tydligt fokus på ständiga förbättringar. Mer information om bolaget ges vid en telefonintervju.
Uppdraget inleds som konsultuppdrag via oss på Emploid och sträcker sig till augusti 2026.
Om Rollen
Som produktionscontroller är du en nyckelperson för att säkerställa en effektiv ekonomisk styrning av fabriken. Du kommer att arbeta nära både produktion och ekonomi i ett uppdrag som kombinerar analys, uppföljning och förbättringsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Rapportera och analysera produktions-KPI:er inklusive kostnader, fabriksresultat och timkostnader samt föreslå förbättringsåtgärder
• Kalkylera faktisk produktkostnad och utföra avvikelseanalyser med åtgärdsförslag
• Leda och hantera produktionsrelaterade controllingaktiviteter såsom månadsbokslut, kostnadskontroll och avsättningar
• Säkerställa månatliga lagerkontroller och följa upp investeringsplaner i budget, prognos och utfall
• Skapa investeringskalkyler och följa upp verkligt utfall mot business case
• Driva efterlevnad av interna riktlinjer och policys samt säkerställa god intern kontroll
• Säkerställa att lokala legala och skattemässiga krav uppfylls
• Arbeta som superuser i SAP och Excel samt aktiv användare av BI-verktyg
Om Dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av controlling inom tillverkande industri, gärna med fokus på produktions- och investeringsuppföljning. Du är analytisk, självgående och kommunikativ, och trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med samarbete över olika funktioner.
Vi söker dig som:
• Har mycket goda kunskaper i SAP, Excel och BI-verktyg
• Är trygg i att kommunicera både på svenska och engelska
• Är van att arbeta självständigt men också har lätt för att ta kontakt och hitta lösningar tillsammans med andra
• Har förmåga att arbeta strukturerat och driva uppgifter från start till mål
Övrig Information
Start: 11 oktober
Plats: Lund
Omfattning: Heltid, måndag-fredag
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
