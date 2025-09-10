Produktionscontroller, (lhad), I Fördjupat Uppdrag Inom Bemanningsprocessen
2025-09-10
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Sedan 2019 arbetar vi i en centraliserad organisation. Här arbetar totalt 90 administrativa medarbetare med olika inriktningar fördelat på fyra enhetschefer. Inför höstterminen 2025 kommer våra produktionscontrollers att tillhöra vår organisation. Du blir en av fem medarbetare i teamet av totalt fyra produktionscontrollers och en verksamhetsutvecklare.
Uppdraget innebär bland annat att:
• Vara system- och behörighetsansvarig för Time Care Pool och Time Care Planering.
• Vara sakkunnig inom schemaläggning och bemanningsprocessen.
• Bidra till kompetensutveckling inom organisationen kopplat till bemanningsprocessen.
• Omvärldsbevaka för att identifiera trender och förbättringsmöjligheter inom området.
• Att ha ett övergripande ansvar och support för att arbetet med systemen.
• Se till att systemet dagligen fungerar för bemanning, rektorer och administratörer.
• Vara en av förvaltningens kontaktpersoner i Time Care systemen.
Rollen som produktionscontroller och lokal huvudadministratör (LHAD) med ett fördjupat uppdrag inom bemanningsprocessen kräver att du trivs med att ta egna initiativ och driva arbetet framåt och utveckla processen för att säkerställa att våra verksamheter fungerar långsiktigt och hållbart. En del av arbetet består av att löpande ha kontakt med och stödja chefer, administratörer, bemanningsenhet och ledningsgrupper.
Tillsammans skapar vi Göteborgs Stads största administrativa enhet där målsättningen är en modern och professionell verksamhet. Tillsammans kvalitetssäkrar och utvecklar vi verksamheten. För att skapa en bättre och mer likvärdig organisation är medarbetare hos oss kontinuerligt med i arbetsgrupper med kollegor från samtliga utbildningsområden.
Du kommer också ha goda möjligheter till kompetensutveckling, inom förvaltningen erbjuds frekvent interna utbildningar och externa utbildningar/seminarier vid möjlighet. Det kollegiala lärandet är viktigt hos oss, något som startar redan vid introduktionen av en ny medarbetare.
På våra kontor arbetar vi utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilket ger större frihet att välja arbetsutrymme utifrån arbetsuppgifternas syfte samt geografiskt område.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst gymnasieexamen och gärna eftergymnasial utbildning inom till exempel inom administration-, personal- eller löneområdet.
• Erfarenhet av uppdrag som lokal huvudadministratör, systemadministratör i Time Care-systemen eller motsvarande.
• Minst ett års erfarenhet av kontinuerlig användning av personal- och lönesystemet Personec, som lägst i en yrkesroll motsvarande chefsstöd.
• Har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket.
Du förväntas agera sakkunnig inom bemanning och schemafrågor. Det är viktigt att du har dokumenterad erfarenhet och kunskap inom detta område.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete på strategisk nivå.
Personliga kompetenser:
Du kommer att arbeta tätt både med företrädare i verksamheten och dina kollegor och behöver därför kunna arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå uppsatta mål. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar på olika problem som du ställs inför. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du är trygg med att ta egna initiativ, starta upp samarbeten på olika nivåer och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet. Du har förmågan att på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i problem och kan presentera möjliga lösningar på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
Det viktigaste av allt är att du är engagerad och motiverad i rollen och öppen att lära nytt och utveckla såväl verksamheten som dig själv.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Kontakt
Administrativ chef
Darko Torres Tsiupka darko.torres.tsiupka@forskola.goteborg.se 031-367 71 35 Jobbnummer
9500954