Produktionscontroller för konsultuppdrag inom tillverkningsindustri
2026-02-17
Nu söker vi en erfaren och affärsdriven Produktionscontroller till ett konsultuppdrag hos en väletablerad aktör inom tillverkningsindustrin i Västerås. Uppdraget är på heltid och pågår mellan 23 mars 2026 och 22 september 2026.
Du kliver in i en viktig roll där du stöttar den operativa verksamheten under en pågående rekrytering samt bidrar i en spännande övergång mot en ny Campusmiljö. Här får du möjlighet att kombinera operativ controlling med strategiskt stöd i en föränderlig och utvecklingsdriven miljö.
Om rollen
Som Produktionscontroller har du en central roll i att säkerställa stark finansiell kontroll och god prestation i fabriken. Du arbetar nära fabriksledning och nyckelpersoner i organisationen och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och stabilitet.
Dina arbetsuppgifter omfattar
Operativ produktionscontrolling och finansiell uppföljning Kostnadskontroll och stöd i produktivitetsmål Avvikelseanalyser och uppföljning av åtgärder Produktkalkylering och lageruppföljning Affärsstöd till fabriksledning och andra intressenter Aktivt deltagande i förbättringsarbete, målsättning och prestationsuppföljning Stöd vid månadsbokslut, prognoser och budgetprocesser Bidra till finansiell struktur och stabilitet under övergången till ny Campus
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet som Produktionscontroller, Factory Controller eller Operations Controller inom tillverkande industri God förståelse för produktionsflöden, kostnadsstrukturer och lagerhantering Erfarenhet av ERP-system, gärna SAP Flytande kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder
Ett utvecklande konsultuppdrag i en dynamisk produktionsmiljö Möjlighet att påverka och bidra i en viktig förändringsresa Ett uppdrag där du får kombinera operativt ansvar med strategiskt stöd
Låter det som rätt nästa steg för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
