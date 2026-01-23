Produktionscontroller - konsultuppdrag inom tillverkningsindustri
2026-01-23
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Borlänge
, Falun
, Säter
, Hedemora
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Produktionscontroller för ett konsultuppdrag hos ett tillverkande industribolag. Uppdraget är placerat vid en produktionsenhet i Dalarna och innebär ett nära samarbete med lokal platschef och produktion.
Uppdraget passar dig som vill arbeta verksamhetsnära, med fokus på lönsamhet, kalkyler och affärsstöd i en produktionsmiljö.
Om uppdraget
I rollen som Produktionscontroller ansvarar du för att analysera och utveckla lönsamhetsberäkningar kopplade till produktionen. Produktionskostnadskalkyler finns redan, men uppdragets kärna är att komplettera och vidareutveckla kalkyler för olika kunder, affärer och marknader.
Du fungerar som ett ekonomiskt stöd till platschef och bidrar med analys, struktur och beslutsunderlag för att stärka verksamhetens affärsmässighet.
Arbetet kan till viss del ske på distans, men regelbunden närvaro på plats i Dalarna är nödvändig.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Ta fram och utveckla lönsamhets- och marginalkalkyler per kund och marknad
Analysera produktionskostnader och avvikelser
Stödja platschef och lokal ledning med ekonomiska analyser och beslutsunderlag
Bidra till förbättrad uppföljning och struktur kring produktions- och affärsekonomi
Delta i budget-, prognos- och uppföljningsarbete kopplat till fabriken
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av controlling i tillverkande industri och som trivs i en roll med tydlig koppling till produktion och affär.
Vi ser att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Erfarenhet av produktionscontrolling, kalkyler eller kostnadsanalys
God förståelse för lönsamhet, marginaler och produktionsflöden
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i ett konsultuppdrag
God kommunikativ förmåga och lätt för samarbete med verksamheten
Uppdragets omfattning
Uppdragslängd: ca 3 månader
Omfattning: heltid
Start: Omgående
Placering: Dalarna

Publicering: 2026-01-23

Så ansöker du
I denna process samarbetar uppdragsgivaren med Jurek Recruitment & Consulting. Urval sker löpande, så vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt. För frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig konsultchef Marie Källström via mail marie.kallstrom@hotmail.com
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
