Produktionschef tillverkande bolag i Kungsängen
2026-01-28
Vi söker en tekniskt kunnig, strukturerad och drivande person som vill ta ett helhetsansvar i rollen som Produktionschef. Hos oss får du arbeta nära produktionen och vara en central del i att leda, planera och utveckla arbetet i en modern verksamhet med 22 CNC-maskiner.
Du trivs i en miljö där förutsättningarna snabbt kan förändras och där din förmåga att lösa problem, skapa struktur och ta ägarskap gör skillnad i vardagen.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för att:
Planera och prioritera produktionen utifrån orderläge, kapacitet och materialtillgång
Bereda jobb, inklusive operationsföljd, tider, instruktioner och tillverkningsunderlag
Säkerställa leveransprecision och kvalitet samt hantera och följa upp avvikelser
Samarbeta nära produktion, inköp och kvalitet och aktivt driva förbättringsarbeteProfil
Vi tror att du som söker har:
Erfarenhet från skärande bearbetning/CNC i en liknande roll (produktion, planering eller beredning)
Mycket god teknisk förståelse - ritningsläsning, toleranser, material och bearbetningsprocesser
Vana av ERP- och produktionssystem
Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
God samarbetsförmåga och driv att utveckla både processer och människorÖvrig information
Plats: Kungsängen
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Urval sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Rekryteringsprocessen hanteras av Prowork Kompetens.
För frågor, kontakta:
Cecilia Grönlund - 070 983 84 65 Så ansöker du
