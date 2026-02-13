Produktionschef till Väg och Anläggning Mellansverige - Östergötland
Vi växer och söker dig som vill vara med och bygga en bättre framtid med oss!
På Väg och anläggning bedrivs olika mark-, energi-, och anläggningsprojekt åt näringsliv, stat och kommun. Region Mellansverige består av fyra distrikt och ansvarar för Skanskas väg- och anläggningsarbeten i Sörmland, Östergötland, Bergslagen (Örebro, Dalarna, Västmanland) samt Uppsala/Gävleborg.
Distrikt Östergötland befinner sig i en expansiv fas och vi vill förstärka ett redan starkt lag med ytterligare en produktionschef!
Om rollen
Produktionschef på Skanska Väg och anläggning är en viktig roll där du har stor inverkan på projektets framgång. Rollen är bred och innebär att du arbetar från anbud, i tidigt skede men i huvudsak i projekt med ansvar för resurs- och produktionsplanering, ekonomistyrning, kvalité samt arbetsmiljöfrågor.
Vidare planerar och styr du framdriften av produktionen samtidigt som du motiverar och utvecklar ditt team för att tillsammans nå uppsatta mål. Vi jobbar som ett team och oavsett roll delar vi ett gemensamt mål; att överlämna en produkt som gör både oss och våra kunder stolta och nöjda. Dessutom har vi har roligt på vägen dit!
Placeringsort för tjänsten kan vara Linköping eller Norrköping, men vi bedriver projekt i hela Östergötland och angränsande delar av Sörmland.
Brinner du för produktionen och är redo för nya utmaningar?
Du som passar i rollen produktionschef hos oss är en proaktiv och resultatorienterad person med stort fokus på trivsel, kvalitet, miljö och säkerhet. Du är van att driva projekt inom väg och anläggning, är trygg i ditt ledarskap, har förmågan att prioritera och visar engagemang. Vi vill att du som ledare skapar rätt förutsättningar för ditt team genom en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig trygga med att dela med sig av sina tankar och åsikter.
Vi tror att du har arbetat som produktionschef eller blockchef i några år inom väg- och anläggningsbranschen med förmodat tidigare roller inom mätning eller arbetsledning. Du har en utbildning inom byggteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Det är viktigt att du har en hög ansvarskänsla och är duktig på att vårda relationer samt är en duktig kommunikatör då rollen innebär många kontaktytor. Du är en god representant för Skanska och våra värderingar. Du är lyhörd och har en god prioriteringsförmåga där du kan se till helheten.
Vidare vill vi att du har god IT-vana och är duktig på att jobba med digitala hjälpmedel i program. Du kommunicerar bra på svenska, både muntligen och skriftligen.
Att du har B-körkort är ett krav, då resor förekommer i tjänsten.
Välkommen med din ansökan innan den 8 mars!
Om du är intresserad är du välkommen med din ansökan innehållande CV så snart som möjligt då vi kan komma att rekrytera löpande, och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Har du några frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Daniel Nilistad, Distriktschef 010-448 12 14.
Välkommen med din ansökan!
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.
