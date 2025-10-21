Produktionschef Till Teledyne Flir - Täby!
2025-10-21
Vi på WeStaff Sweden söker nu Produktionschef hos Teledyne FLIR i Täby, ett världsledande teknikföretag som utvecklar infraröda kameror och sensorsystem i absolut toppklass. Hos FLIR kombinerar du avancerad teknik med hantverk i mikroskala och är med och skapar produkter som används världen över, från räddningstjänster och forskning till försvar och industri.
Om rollen Som Produktionschef hos Teledyne FLIR leder du ett engagerat team inom tillverkningen av företagets högteknologiska produkter. Du ansvarar för att produktionen levererar enligt uppsatta mål för kvalitet, leveransprecision och effektivitet, samtidigt som du utvecklar både människor och processer.
Du samarbetar nära funktioner som Industrialisering, Produktionsutveckling, R&D, Kvalitet och Supply Chain och är en viktig länk mellan produktionen och företagets övergripande mål.
Det här är en roll där du får kombinera operativt ledarskap med strategiskt förbättringsarbete i en miljö som präglas av teknik, innovation och laganda.
Dina ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla produktionsteamet mot gemensamma mål
Säkerställa hög kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet
Driva förbättrings- och lean initiativ inom processer och flöden
Arbeta aktivt med kompetensutveckling, engagemang och trivsel i teamet
Delta i planering och utveckling av produktionskapacitet
Vi ser gärna att du har:
Har flerårig erfarenhet från produktion inom tillverkande industri (exempelvis elektronik, mekanik, medicinteknik eller annan teknisk montering)
Har ledarerfarenhet, exempelvis som teamledare, produktionsledare eller produktionschef
Förstår värdet av struktur, kvalitet och ständiga förbättringar
Har god kommunikativ förmåga och skapar engagemang genom tydlighet och närvaro
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av Lean-arbete, förbättringsarbete eller ledarskap i tvärfunktionella miljöer.
Meriterande/extra plus om du har:
Erfarenhet av arbete i renrum eller högteknologisk miljö
Tidigare arbete med polering eller bearbetning av linser
Erfarenhet av programmering eller CNC-maskiner
Teknisk utbildning eller relevant yrkeserfarenhet inom produktion
Erfarenhet av optiska mätinstrument och inspektionsutrustning
Vi erbjuder:
Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag
Nära samarbete med erfarna kollegor
Stora möjligheter till kompetensutveckling och karriär
Trevliga lokaler och god arbetsmiljö
Kollektivavtal och förmåner såsom friskvård och konkurrenskraftig lön
Praktisk information
Plats: Täby/Arninge, Stockholm
Arbetstid: Heltid, dagtid måndag-fredag
Start: Enligt överenskommelse
Upplägg: Långsiktigt konsultuppdrag
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Jobbnummer
9568048
9568048