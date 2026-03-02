Produktionschef till Sten Vägarbeten!
2026-03-02
Produktionschef inom Mark & Anläggning till Sten & Vägarbeten AB!
Vi söker nu en erfaren och handlingskraftig Produktionschef till Sten & Vägarbeten AB i Karlstad. I denna roll får du en central position i verksamheten med stort ansvar för produktionen i deras mark- och anläggningsprojekt. Du blir en nyckelperson i organisationen och en viktig del i bolagets fortsatta tillväxt.
Sök redan idag - urval sker löpande!
Information om tjänsten
Sten & Vägarbeten AB är ett av Värmlands största mark- och anläggningsföretag med lång erfarenhet av både mindre serviceuppdrag och större totalentreprenader. Bolaget grundades 1957 och är idag ett stabilt och välrenommerat företag med cirka 50 medarbetare.
Verksamheten är ISO-certifierad, omsätter omkring 130 Mkr och verkar främst i Värmland och mellersta Sverige. Trots en tuff marknad går bolaget starkt in i 2026 och fortsätter att utvecklas - vilket skapar goda möjligheter för dig som vill vara med på resan.
Tjänsten är en direktrekrytering och du kommer att vara stationerad i Karlstad. Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till jesper.wingqvist@pn.se
.
Du erbjuds
En nyckelroll i verksamheten - Du får ett stort mandat och ansvar för produktionen i dina projekt.
Stabilitet och långsiktighet - Ett välmående bolag med stark marknadsposition och tydliga tillväxtmål.
Engagerad arbetsmiljö - Du arbetar nära ledning, arbetschefer och platschefer i en organisation med korta beslutsvägar.
Möjlighet att påverka - Du är med och driver utvecklingen av arbetssätt, lönsamhet och kvalitet i projekten.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som Produktionschef ansvarar du för att leda, planera och följa upp produktionen ute på arbetsplatsen. Du leder och fördelar arbetet, har personalansvar och säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta mål vad gäller ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet.
Du arbetar löpande med kundkontakter, deltar i inköp och räknar på mindre anbud. Rollen innebär fullt ekonomiskt ansvar för dina projekt, inklusive uppföljning, prognosarbete och rapportering.
Du verkar för en hållbar och effektiv produktion med fokus på nöjda kunder, god arbetsmiljö och långsiktig lönsamhet.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet från mark- och anläggningsprojekt.
Har erfarenhet av att leda andra - ledarerfarenhet är starkt meriterande.
Har god förståelse för projektekonomi och arbetar med kalkyl- och prognosarbete.
Har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.
Har god datorvana.
Är relationsbyggande, resultatdriven och har ett tydligt, närvarande och engagerande ledarskap.
Arbetar strukturerat, organiserat och har god administrativ förmåga.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Karlstad
URVAL: Sker löpande
RAPPORTERAR TILL: VD / Projektchef
KONTAKT: Jesper Wingqvist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454), https://www.sten-vag.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sten & Vägarbeten Kontakt
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se Jobbnummer
9770181