Produktionschef till Sten & Vägarbeten AB!
2026-04-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Sten & Vägarbeten är ett av Värmlands största mark- och anläggningsföretag, med rötter som sträcker sig tillbaka till slutet av 1950-talet och i nuvarande regi sedan 1971. Med cirka 50 anställda utför vi större markentreprenader åt kommuner och myndigheter enligt LOU, samt uppdrag för privata aktörer. Verksamheten är organiserad i flera specialiserade avdelningar för stängsel, större entreprenader och mindre löpande markprojekt, vilket ger oss bred kompetens och gör oss till en komplett och pålitlig partner inom mark och anläggning.
Produktionschef inom Mark & Anläggning till Sten & Vägarbeten AB!
Vi söker nu en erfaren och handlingskraftig Produktionschef till Sten & Vägarbeten AB i Karlstad. I denna roll får du en central position i verksamheten med stort ansvar för produktionen i våra mark- och anläggningsprojekt. Du blir en nyckelperson i organisationen och en viktig del i vår fortsatta tillväxt.
Sök redan idag - urval sker löpande!
Information om tjänsten
Sten & Vägarbeten AB grundades 1957 och är idag ett stabilt och välrenommerat företag som är ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Verksamheten omsätter omkring 130 Mkr och verkar främst i Värmland och mellersta Sverige. Trots en tuff marknad har vi en stabil start på 2026 och fortsätter att utvecklas - vilket skapar goda möjligheter för dig som vill vara med på resan.
Du erbjuds
En nyckelroll i verksamheten - Du får ett stort mandat och ansvar för produktionen i dina projekt.
Stabilitet och långsiktighet - Ett välmående bolag med stark marknadsposition och tydliga tillväxtmål.
Engagerad arbetsmiljö - Du arbetar nära ledning, arbetschefer och platschefer i en organisation med korta beslutsvägar.
Möjlighet att påverka - Du är med och driver utvecklingen av arbetssätt, lönsamhet och kvalitet i projekten.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som Produktionschef ansvarar du för att leda, planera och följa upp produktionen ute på arbetsplatsen. Du leder och fördelar arbetet, har personalansvar och säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta mål vad gäller ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet.
Du arbetar löpande med kundkontakter, deltar i inköp och räknar på mindre anbud. Rollen innebär fullt ekonomiskt ansvar för dina projekt, inklusive uppföljning, prognosarbete och rapportering.
Du verkar för en hållbar och effektiv produktion med fokus på nöjda kunder, god arbetsmiljö och långsiktig lönsamhet.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet från mark- och anläggningsprojekt.
Har erfarenhet av att leda andra - ledarerfarenhet är starkt meriterande.
Har god förståelse för projektekonomi och arbetar med kalkyl- och prognosarbete.
Har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.
Har god datorvana.
Är relationsbyggande, resultatdriven och har ett tydligt, närvarande och engagerande ledarskap.
Arbetar strukturerat, organiserat och har god administrativ förmåga.Övrig information
Du rapporterar till VD/Arbetschef och kommer att utgå från Karlstad.
Urval sker löpande och start är enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Sten & Vägarbeten AB, med lång erfarenhet, är en del av Svea H-koncernen (www.sveah.se). Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och anläggning och arbetar brett mot olika kundkategorier. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med cirka 90 anställda i koncernen är vår ambition att fortsätta växa och stärka vår position inom Värmland och angränsande län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sten & Vägarbeten AB
(org.nr 556874-1481)
653 50 KARLSTAD Kontakt
HR-ansvarig
HR-ansvarig
Kristin Backe kristin.backe@sveah.se 0707902850
