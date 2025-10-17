Produktionschef till Paketterminalen i Örebro
2025-10-17
Från var som helst till vem som helst. Och tvärtom. PostNord är Sveriges och Nordens mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi har tre lika viktiga affärsområden i organisationen: brev, paket och logistik. Nu söker vi en driven Produktionschef till vårt kvällspass (Uppsamling) för affärsområde paket.
Du, vi och jobbet
Uppsamlingspasset är ett produktionspass kvällstid mellan ca kl 14.00-22.00.I rollen som Produktionschef på Uppsamling har du ansvaret för terminalens personal och resultat. Det är både en administrativ och verksamhetsnära tjänst där du taktiskt och operativt arbetar med transformation och omställning av terminalen utifrån förändrade volymer. Vi söker dig som på ett prestigelöst sätt vill leda och motivera ditt team, samt bidra till en innovationskultur.
Den här tjänsten är för dig som är resultatinriktad och vill vara en del av ett framgångsrikt team. Som person är du kommunikativ, tydlig och skicklig på att coacha. Du har en förmåga att identifiera förbättringar och utveckla verksamheten. Förutom att planera, leda och kontrollera den löpande verksamheten så har du en förståelse för vilka krav och förväntningar våra kunder har på oss och vår verksamhet. Du kommer ha en produktionschefskollega på Uppsamling samt en chef som är ytterst ansvarig för passet. Din placering kommer vara på paketterminalen i Örebro.
Vad du kommer att göra
- Planera och leda den löpande verksamheten inom ansvarsområdet
- Främja ett gott samarbete inom enheten och se till att verksamheten processtyrs
- Arbeta med transformation för att anpassa verksamheten utifrån ändrade tjänsteutbud, nya system och arbetssätt
- Utveckla verksamheten genom ett synligt, tydligt och kommunikativt ledarskap
- Se till att förbättringar identifieras, dokumenteras och omhändertas
Vem du är
- Taktisk och kvalitetsmedveten: Du är processinriktad och bra på att prioritera i förändring
- Företagsam och prestigelös: Du får förändring att hända och är lätt att kommunicera med
- Engagerad: Du skapar samsyn, bygger goda och hållbara relationer och involverar medarbetare kring vision och värderingar
- Resultatorienterad: Du ser till helheten såväl som till den operativa verksamheten
- Affärsmässig: Du har affären i fokus och drivs av verksamhetsutveckling
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Gymnasieexamen
- Relevant utbildning inom exempelvis logistik/ledarskap
- Flerårig dokumenterad erfarenhet som chef och ledare, gärna från att leda i förändring
- Erfarenhet frånlogistikbranschen eller liknande
- God administrativ förmåga, systemvana och kunskaper i Office-paketet
- Svenska och engelska flytande i både tal och skrift
- B-körkort
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan före 2 november. Undrar du något över tjänsten? Mejla till john.ling@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Sverige AB
(org.nr 556711-5695), https://www.postnord.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9563307