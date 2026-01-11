Produktionschef till Mastec Plastema i Söderköping
2026-01-11
Vill du vara med och forma framtidens industri?
Mastec Plastema söker nu en engagerad och affärsdriven produktionschef som vill ta ansvar för en modern och växande verksamhet. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och leda, i en organisation som befinner sig i en spännande tillväxtfas och där du får frihet under ansvar.Publiceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
Som produktionschef har du det övergripande ansvaret för produktionen och leder arbetet mot uppsatta mål inom kvalitet, leverans, lönsamhet och arbetsmiljö. Du driver förbättringsarbete enligt LEAN och 5S, säkerställer att rutiner och system är på plats, och har ansvar för både budget och resultat. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till platschef Sakib Masic.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Daglig styrning av produktionen och kontinuerligt förbättringsarbete
• Personalansvar
• Arbetsmiljö, säkerhet och miljöarbete enligt gällande lagar och regler
• Produktionsinvesteringar och effektiviseringsprojekt
• KPI-uppföljning och avvikelsehantering
• Kompetensutveckling och utbildningsplaner
• Cochning och stöd till produktionsledare, tekniker och mättekniker
• Aktivt deltagande i pulsmöten och nyckeltalsstyrning
Du blir en del av en platt och samarbetsinriktad organisation med stark lokal närvaro. Ledningsgruppen träffas regelbundet och arbetar nära produktionen. Kontoret har gemensamma möten och en kultur som främjar dialog och delaktighet.
Vem är du?
Du är en tydlig och trygg ledare som inspirerar genom engagemang, struktur och närvaro. Du trivs i en förändringsbenägen miljö och har ett genuint intresse för produktion och teknik. Du är analytisk, coachande och lyhörd. du ställer rätt frågor, lyssnar på idéer och fattar beslut utifrån vad som är bäst för helheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Minst 5 års erfarenhet som produktionschef eller liknande ledarroll
• Goda kunskaper i produktionsteknik, produktionsekonomi och LEAN
• Erfarenhet av daglig styrning, pulsmöten och nyckeltalsarbete
• Erfarenhet av förbättringsarbete och struktur
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om verksamheten
Mastec Plastema i Söderköping har lång erfarenhet av formsprutning i de flesta termoplaster och erbjuder formsprutning och montering i såväl korta som medellånga serier. Våra Kunder är globalt ledande inom sina respektive segment. Ex. Medicinteknik, Industri, Livsmedel och Försvar. Bolaget omsätter 70 miljoner och är 40 medarbetare.
Mastec Plastema ingår i Mastec AB som är en privatägd industrikoncern med ett flertal anläggningar i södra Sverige och Polen. Mastec agerar som underleverantörer i större industriprojekt - från idé och produktutveckling till serietillverkning. Vi erbjuder skärande bearbetning, plåtbearbetning, montering, tyngre svetsning, formsprutning, men även ytbehandling. Som produktionspartner känner vi såväl glädje som utmaning i att utveckla och effektivisera olika produktionsupplägg och processer - det är det vi kallar "passion for production". För dig vill vi skapa mervärde. Både idag och imorgon.
Mastec-koncernen har cirka 400 anställda och omsätter cirka 750 Mkr.Läs mer om oss på www.mastec.se
Bra att veta
I denna rekryteringsprocess samarbetar Mastec Plastema med Poolia. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på?halima.iman.barre@poolia.se
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag, dock senast den 27 januari. Då intervjuer sker löpande rekommenderar vi att du inte väntar. Varmt välkommen med din ansökan! Tillträde snarast.
