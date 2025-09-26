Produktionschef till Mark & Trädgård Skottorp
2025-09-26
Vill du spela en nyckelroll i ett växande bolag? Har du erfarenhet av en ledande roll med ekonomiskt ansvar inom drift- och skötselentreprenader? Som produktionschef i Helsingborg leder du ett av Mark & Trädgård Skottorps viktigaste kontrakt, med ansvar för drift, personal och resultat. Här får du chansen att bygga vidare på något nytt, påverka utvecklingen och bli en del av en kultur som präglas av trygghet, engagemang och höga ambitioner!
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Mark & Trädgård Skottorp AB.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Mark & Trädgård Skottorp AB är en etablerad och växande aktör inom entreprenaduppdrag, trädgårds- och anläggningsarbeten, med särskild expertis inom grönyteskötsel, markanläggning och vinterväghållning. De verkar inom såväl offentlig som privat sektor - från kommuner och sjukhus till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag - och är idag omkring 70 medarbetare fördelade över deras etableringar i Ängelholm, Helsingborg, Halmstad och Varberg. Deras kultur präglas av ansvarstagande, kvalitet och ett starkt engagemang för både deras kunder och personal. De arbetar nära naturen, året om, och värnar om mångfald och social hållbarhet.
Företaget har nyligen tilldelats ett nytt och omfattande kontrakt med Helsingborg stad som innefattar skötsel och renhållning av centrala stadsdelar - gator, torg och offentliga miljöer där kvalitet och synlighet är avgörande. Uppdraget är ett av de största i bolagets historia och utgör en central del i den fortsatta utvecklingen. Det är en entreprenad som ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet och bemanning - och som samtidigt ger stora möjligheter för både organisationen och dess medarbetare att växa.
Mark & Trädgård erbjuder dig:
En möjlighet att få vara med och forma en av bolagets viktigaste satsningar
Stort utrymme att påverka och bygga upp något nytt
En trygg och tillåtande kultur med engagerat ledarskap
En stimulerande resa med stark framtidstro och hög trivsel Dina arbetsuppgifter
Produktionschefen har det övergripande ansvaret för drift, planering och uppföljning av verksamheten i Helsingborg, med fokus på ett av bolagets största kontrakt med Helsingborgs stad. Rollen innefattar personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare under högsäsong, och en mindre organisation under vintertid. Du ansvarar för att leda och utveckla tre arbetsledare som har delegerat ansvar inom arbetsmiljö- och personalfrågor. Arbetsuppgifterna omfattar utöver det att leda den dagliga operativa verksamheten, säkerställa kvalitet i leveransen och se till att arbetet utförs enligt avtal, tidplaner och gällande regelverk. Som Produktionschef ansvarar du för att planera, följa upp och utveckla verksamheten, med fokus på kostnadskontroll, resultat och fakturering. En central del av rollen är att skapa förutsättningar för en effektiv och stabil drift, samt att driva förbättringar och utveckling både internt och i dialog med kunden.
Du har ett nära samarbete med kund, underentreprenörer och interna funktioner, samt ett aktivt deltagande i bolagets produktionschefsgrupp genom regelbundna möten med ledning och kollegor. I uppdraget ingår även beredskap enligt ett rullande schema.
Övergripande ekonomiskt ansvar för kontraktet; drift, planering och resultat
Personalansvar för arbetsledare och yrkesarbetare inom skötsel och anläggning
Ansvar för kundrelationer, avtal och samordning med underentreprenörer
Driva struktur, uppföljning och förbättringsarbete i verksamheten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst tre års erfarenhet i en ledande befattning med ekonomiskt och personalansvar
Erfarenhet som ledare med resultat- och personalansvar i drift- och skötselentreprenader avseende park och gata
Meriterande om kunskap om kvalitetsledningssystem så som ISO 9001 och 14001, 45001
Meriterande om BAS-P/U i entreprenader
God digital kompetens och erfarenhet av affärssystem
B-körkort
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv och ha en jämn och stabil energi, även när det händer mycket omkring dig. Du har ett tydligt fokus på resultat och affärer, med sinne för ekonomi och förmåga att se till att leveranserna håller både kvalitets- och kostnadsperspektivet. Du är analytisk och kan sätta dig in i avtal, förstå detaljerna och omsätta dem i praktiken. Du gillar att få saker att hända - med struktur, koll på detaljer och ett öga för helheten. Du är en god kommunikatör som kan skapa tydlighet både i dialog och i skrift, och du bygger lätt förtroende i dina samarbeten. Det är också viktigt att du gillar att arbeta tillsammans med andra och ser värdet i att coacha, stötta och skapa engagemang i teamet.
Övrig information
Start: Omgående, med viss hänsyn till uppsägningstid Plats: Helsingborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
