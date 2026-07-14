Produktionschef Till Lkab Berg & Betong
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Byggjobb / Gällivare Visa alla byggjobb i Gällivare
2026-07-14
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Vill du leda betongsprutningsverksamheten under jord och utveckla både produktion och medarbetare i en verksamhet där säkerhet och kvalitet står i centrum? Vi söker nu två produktionschefer, en till Kiruna och en till Malmberget.
Den hållbara omställningen börjar med oss
Vi står inför vår största utmaning hittills – att se till att Sverige och Europa har det som krävs för att ställa om. Så att vi kan leva det liv vi vill, nu och imorgon. På samma sätt som vi vill förbättra framtiden, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och lägga grunden för det liv vi lever och som bygger världen omkring oss?
LKAB Berg & Betong
LKAB Berg & Betong är en ledande koncern med fullservicelösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Vi utför bergförstärkning och ortdrivning i våra gruvor, samt förädlar gråberg till grus och makadam.
I den här rollen kommer att tillhöra en sektion som arbetar med att förstärka berget under jord genom betongsprutning för att skapa säkra och hållbara arbetsmiljöer i gruvan.
Din roll
Som produktionschef ansvarar du för vår betongsprutningsverksamhet under jord och leder ett team om cirka 20 personer, bestående av produktionsledare, operatörer och stödresurser. Arbetet sker nära dina produktionsledare och tillsammans driver ni den dagliga produktionen. Rollen innebär ett tydligt fokus på att leda både den operativa verksamheten och utvecklingen av personalgruppen, med målet att säkerställa en trygg, effektiv och stabil drift.I din vardag ansvarar du bland annat för:
Leda, samordna och utveckla personalgruppen i det dagliga arbetet
Arbetsmiljö och säkerhet inom verksamheten
Budget-, resultat- och uppföljningsarbete
Planering och koordinering av produktionen
Samarbete och resursutbyte mellan orter och avdelningar
Följa upp resultat och driva verksamhetsutveckling
Planering, uppföljning och leveranssäkerhet mot kund
Du rapporterar till sektionschefen och ingår i en ledningsgrupp tillsammans med ytterligare två produktionschefer. Ledarskapet präglas av nära samarbete, gemensamt ansvarstagande och ett starkt fokus på att utveckla verksamheten. Du har även ett tätt samarbete med övriga chefer inom Berg & Betong där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och arbetar tillsammans för att lösa utmaningar och nå gemensamma mål.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en ledare som bygger förtroendefulla relationer och skapar goda samarbeten, både inom den egna verksamheten och med andra delar av organisationen. Du har förmågan att prioritera i en vardag med många kontaktytor, behåller lugnet när förutsättningarna förändras och arbetar strukturerat med arbetsmiljö, säkerhet och kompetensutveckling. Du motiveras av att utveckla människor, skapa engagemang och ge dina medarbetare förutsättningar att lyckas.
Krav tjänsten är:
Godkänd gymnasieutbildning
Ledarerfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet inom berg- och anläggningsarbeten
Tidigare chefserfarenhet med personalansvar
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.Plats: Kiruna eller Malmberget.Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information vänligen kontakta rekryterande chef Mikael Israelsson: 0970–79162, mikael.israelsson@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Ledarna Norra, ledarna.norra@lkab.com
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter Malmberget/Luleå:
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra – Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra – Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
983 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Berg & Betong Jobbnummer
10002587