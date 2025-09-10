Produktionschef till internationellt tillverkande bolag
2025-09-10
Brinner du för produktion och vill leda ett team mot höga mål inom kvalitet, säkerhet och effektivitet? Har du erfarenhet av Lean och förbättringsarbete och trivs i en roll där du får vara en närvarande ledare? Då kan tjänsten som Produktionschef vara helt rätt för dig.
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos vår kund.
Om företaget
Vår kund är ett globalt bolag med lång historia som utvecklar och producerar innovativa säkerhetslösningar för fordon och transportsektorn. Företaget har verksamhet i flera länder och är just nu i en spännande fas där man bygger upp en ny, modern produktions- och logistiksite i södra Stockholm. Här blir du en del av en organisation som präglas av förändring, utveckling och internationellt samarbete. Mer information om företaget ges i samband med en intervju. Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som Produktionschef kommer du att ha en central roll i att bygga upp och utveckla produktionen på den nya siten i södra Stockholm. Du leder ett team av produktionsmedarbetare och ansvarar för att säkerställa en effektiv och säker produktion. Rollen är hands-on och innebär ett nära samarbete med andra chefer och operations manager.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Leda, coacha och utveckla produktionsgruppen mot höga mål inom säkerhet, kvalitet och leverans.
Skapa en trygg och motiverande arbetsmiljö genom närvarande ledarskap och tydliga rutiner.
Arbeta aktivt med Lean och kontinuerliga förbättringar i processer och arbetssätt.
Säkerställa effektiva produktionsflöden genom att följa upp takttider, kapacitet och kvalitet.
Följa upp och analysera resultat kopplat till nyckeltal som leveransprecision, kostnadseffektivitet och produktivitet.
Samarbeta nära planering, kvalitet, logistik och teknik för att nå gemensamma mål.
Identifiera, coacha och utveckla framtida talanger i teamet.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef/ledare inom produktion
Stark säkerhetsmedvetenhet och vana att arbeta med höga kvalitetskrav
Gedigen kunskap inom Lean, exempelvis standardiserat arbetssätt, problemlösning och daglig styrning
Förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och skapa goda relationer med andra avdelningar
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Vi söker en prestigelös ledare som har ett öga för förbättringar och som motiveras av att inspirera andra mot gemensamma mål. Du trivs med förändringsarbete och att arbeta både strategiskt och operativt. Som person är du självdriven, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du är närvarande i produktionen, nära både medarbetare och processer. Ditt ledarskap är tydligt och ansvarstagande, och du är van att ställa krav samtidigt som du bygger engagemang och delaktighet i ditt team.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm, Albyberg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt.
