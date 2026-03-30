Produktionschef till Hydro Extrusion i Finspång
2026-03-30
Det här är Hydro
Hydro är ett fullt integrerat aluminiumföretag med 35 000 anställda i 40 länder på alla kontinenter med huvudkontor i Oslo, Norge. Hydro har aktiviteter inom alla marknadssegment för aluminium, med försäljning och handelsaktiviteter i hela värdekedjan och med mer än 30 000 kunder. Med över 100 års erfarenhet och produktion av förnybar energi, teknologi och innovation stärker Hydro kundernas och samhällets livskraft genom att utforma en hållbar framtid via innovativa aluminiumlösningar.
Hydro Extrusion Sweden AB är den svenska profilverksamheten inom Hydro med cirka 3 miljarder SEK i omsättning och cirka 800 anställda. Vi är marknadsledande inom strängpressning, ytbehandling och bearbetning av aluminiumprofiler i Sverige. Våra kunder finns över hela Europa inom alla branscher: hem & kontor, bygg, industri, elektronik, transport, automotive med mera. Vi har produktion i Vetlanda och Finspång.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Som Produktionschef hos oss i Finspång kliver du in i en nyckelroll där du får det övergripande ansvaret för att driva vår produktion mot framtidens mål. Du blir en central del av ledningsgruppen för Press i Sverige, där du är med och utvecklar strategier, sätter ambitiösa affärsmål och definierar vägen för att nå dem. Med budget- och resultatansvar leder du en verksamhet där HSSE, kvalitet och leveranssäkerhet alltid står i fokus. Du har ansvar för ekonomi och resultat inom ditt område, i enlighet med givna attesträttigheter. Genom att optimera våra tekniska resurser och aktivt driva "Best Practice" inom koncernen, får du mandatet att leda ett kontinuerligt förbättringsarbete som gör verklig skillnad. Här ges du möjligheten att kombinera strategiskt arbete med ett operativt driv som lyfter både produktionen och våra medarbetare till nästa nivå.Profil
Vi söker dig med en teknisk akademisk examen eller motsvarande erfarenhet från tillverkningsindustrin, kombinerat med en dokumenterad bakgrund av att leda större organisationer. Du är en ledare med strategiskt tänk som är skicklig på att utveckla och implementera långsiktiga planer samt driva betydande förändrings-/förbättringsresor inom både struktur och kultur. Genom din goda kommunikationsförmåga och stora intresse för människor engagerar du din omgivning och säkerställer att visioner omsätts i praktisk handling. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
För att lyckas i rollen ser vi att du besitter god kunskap och erfarenhet inom följande områden:
Organisation & Ledarskap: Stark förmåga inom personalledning och att bygga effektiva samt engagerade team.
Produktion & Logistik: God förståelse för produktionsteknik och logistiska flöden.
Verksamhetsutveckling: Praktisk erfarenhet av Lean-metodik och projektledning.
Ekonomi & Kvalitet: Kunskap inom produktionsekonomi samt erfarenhet inom miljö- och kvalitetscertifieringar.
HSSE: Ett genuint engagemang för hälsa, säkerhet, miljö och socialt ansvar.
Vår kultur
Våra tre värdeord, Care, Courage och Collaboration återspeglas i allt vi gör och genomsyrar hela vår kultur på Hydro.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska få möjlighet till daglig stimulans och kontinuerlig utveckling. Våra kundprojekt tar ständiga kliv framåt, och du ges möjlighet att vara med i innovationen när vi arbetar fram nya processer och effektiviseringar.
Övrig information:
Tjänsten är placerad på vår fabrik i Finspång.
Poolia ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
.
Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, varmt välkommen! Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7328681-1919303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
612 30 FINSPÅNG Jobbnummer
9826012