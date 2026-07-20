Produktionschef Till Elmab I Dala-Järna
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Chefsjobb / Vansbro Visa alla chefsjobb i Vansbro
2026-07-20
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Vansbro
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
ELMAB utvecklar och producerar högkvalitativa hydraulcylindrar och ventilblock i både kundanpassade och standardiserade modeller. Produkterna återfinns bland annat i entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och andra industriella applikationer där kvalitet, precision och leveranssäkerhet är avgörande.
Tillverkningen sker i moderna maskinparker med hög grad av automation. Tillsammans med välutbildade och kompetenta medarbetare, som sätter laget före jaget, skapas goda förutsättningar för både utveckling och kvalitet. Kvalitet i produkt, leverans och service har varit ELMAB:s kännetecken under många år – och är något bolaget ständigt arbetar för att bibehålla och utveckla.
ELMAB-koncernen befinner sig i en tydlig tillväxtfas. Sedan 2023 är koncernen en del av Grönskärsgruppen och under 2025 förvärvade ELMAB en majoritetspost i Melin & Carlsson Hydraulic AB, en etablerad tillverkare av hydraulcylindrar med verksamhet i Tranås och Borås. Förvärvet stärker koncernens position och skapar nya möjligheter att växa vidare.
I takt med att volymerna ökar söker ELMAB nu en produktionschef som vill vara med och skapa struktur, utveckla ledarskapet i produktionen och bidra till bolagets fortsatta tillväxtresa.Arbetsuppgifter
Som produktionschef hos ELMAB får du en central roll i att leda, utveckla och skapa struktur i produktionen i Dala-Järna. Du ansvarar för att den dagliga driften fungerar effektivt, samtidigt som du driver utveckling för att möta ökade volymer, högre krav och nya möjligheter i takt med koncernens tillväxt.
Du har personalansvar för cirka 30 medarbetare och leder verksamheten genom teamledare. En viktig del av uppdraget blir att stärka teamledarnas roller, skapa tydliga förväntningar och bygga en produktionsorganisation där ansvar, uppföljning och samarbete fungerar på ett hållbart sätt.
ELMAB har redan idag en modern produktion med hög grad av automation, och framåt finns fortsatt potential att utveckla automationslösningar, arbetssätt och produktionsflöden ytterligare. Du blir därför en viktig drivkraft i att identifiera förbättringsmöjligheter, utveckla processer och bidra till att produktionen står väl rustad för större volymer.
I rollen ansvarar du även för planering, prioritering och uppföljning av produktionen. Du driver arbetsmiljöfrågor, arbetar med förbättringsarbete och följer upp resultat kopplat till effektivitet, kvalitet, leverans och produktionsekonomi.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda inom produktion och som trivs i en roll där människor, struktur och resultat behöver gå hand i hand. Du har sannolikt arbetat som produktionschef, produktionsledare eller i en liknande ledande roll inom tillverkande industri, och du är van att ta ansvar för både daglig drift och utveckling över tid.
Du har god förståelse för produktionsflöden, arbetsmiljö och uppföljning, och du kan omsätta mål och planer till tydlig styrning i vardagen. Har du erfarenhet av förbättringsarbete, automation eller utveckling av produktionsprocesser är det mycket värdefullt. Det är även meriterande om du har utbildning eller praktisk erfarenhet inom Lean, 5S eller andra etablerade metoder för struktur och effektivisering.
Som person är du trygg, tydlig och närvarande i ditt ledarskap. Du skapar struktur utan att detaljstyra och har förmågan att få med dig andra i förändring. Du är analytisk, driftig och förändringsvillig, med ett naturligt driv att utveckla både arbetssätt, människor och resultat. För att lyckas i rollen behöver du trivas i en verksamhet där ökade volymer kräver både anpassningsförmåga, prioritering och genomförandekraft.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2026-08-18. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson 0708-215 318.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Holmgatan 22 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Elmab Kontakt
Anna Andersson anna.andersson@clwork.se +46 70 821 53 18 Jobbnummer
10007307