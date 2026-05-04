Produktionschef till Brand & Räddning Securitas Sverige Luleå
2026-05-04
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vi söker en Produktionschef till vår brand- och räddningsverksamhet i Norrbotten, med placering i Luleå. Det här är en roll för dig som vill vara nära verksamheten, stötta medarbetare i vardagen och tillsammans skapa en trygg och professionell leverans inom en samhällsviktig tjänst.
I uppdraget leder och coachar du ett engagerat team av specialister som arbetar med brand- och säkerhetslösningar hos våra kunder. Du säkerställer att våra leveranser motsvarar avtalade åtaganden och håller hög kvalitet, samtidigt som du bidrar till goda kundupplevelser och långsiktiga relationer. En stabil och välfungerande leverans skapar också möjligheter för fortsatt utveckling av våra affärer.
Rollen innebär att du har en samordnande och utvecklande funktion när det gäller planering, uppföljning och förbättring av leveransen. Du samarbetar nära både kunder och vår säljorganisation i uppstarter och affärer. Du har ett helhetsgrepp om ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö inom ditt område, med fokus på hållbara resultat och välmående medarbetare.
En viktig del av uppdraget är att vidareutveckla arbetssätt, struktur och processer, och att på ett tydligt och prestigelöst sätt omsätta nya initiativ i det dagliga arbetet. Du följer upp mål och nyckeltal och fattar genomtänkta beslut som balanserar verksamhetens behov med kvalitet och mänskliga perspektiv.
Du rapporterar till Distriktschef och samarbetar med flera delar av Securitas i ett brett och tvärfunktionellt sammanhang.
Dina övergripande ansvarsområden som Produktionschef är:
Ansvara för en stabil, kvalitativ och lönsam operativ leverans inom brand, räddning och utbildning
Leda och utveckla ditt team genom ett närvarande och tillitsfullt ledarskap
Driva struktur, uppföljning och resultat genom tydliga mål, KPI:er och ekonomiskt ansvar
Utveckla arbetssätt, processer och leveransförmåga i takt med verksamhetens behov
Skapa starka kundrelationer och bidra till affärsutveckling i nära samarbete med Commercial
Säkerställa säkerhet, regelefterlevnad och gott samarbete inom och utanför det egna området
Leda och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
Placering: Kontoret i Luleå. Rollen innebär resor inom Norrbotten, inklusive övernattningar, för att besöka och stödja olika delar av den egna verksamheten.
Arbetstider: I huvudsak kontorstider.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en operativ, personalintensiv tjänsteverksamhet och som känner dig trygg i att ta ett helhetsansvar. Du har arbetat strukturerat med leverans, kundupplevelse och ekonomi tidigare och har god förståelse för hur man driver en hållbar och lönsam verksamhet.
Erfarenhet av att leda en operativ, personalintensiv tjänsteverksamhet
Dokumenterad chefserfarenhet med personal- och resultatansvar
Erfarenhet av kundnära arbete och ansvar för att leverera enligt avtal
Har arbetat strukturerat med uppföljning av mål, ekonomi och nyckeltal
Flytande i svenska, i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i engelska
B-körkort
Som person är du affärsmässig, analytisk och relationsskapande. Du har lätt för att se helheten, prioritera det som är viktigast och omsätta strategi till praktiskt genomförande. Du trivs i förändring och vill vara med och utveckla nya arbetssätt tillsammans med andra.
Du blir en del av Securitas fortsatta utveckling och får möjlighet att bidra med din erfarenhet i ett sammanhang där kompetens, ansvar och engagemang värderas högt.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Håkan Dynesius på hakan.dynesius@securitas.se
.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare på julia.olander@securitas.se
.
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde i augusti/september. Vi tillämpar 6 mån provanställning
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi använder tester som en del av vårt urval
Sista ansökningsdag är 24 maj
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året på gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
