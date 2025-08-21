Produktionschef till Beslag & Metall
2025-08-21
Därför är du viktig
Som produktionschef hos Beslag & Metall är du en nyckelperson i vår fortsatta utveckling. Vi är ett bolag med en stark investeringsvilja, som tycker det är riktigt roligt att satsa framåt! Vår strategi är att växa med förnuft, alltid tillsammans med våra kunder.
I din roll leder du våra produktionsteam, skapar struktur och riktning i det dagliga arbetet - och bygger en miljö där människor trivs och utvecklas. Det du gör varje dag påverkar både vår produktion, kultur och framtida konkurrenskraft!
Det här är Beslag & Metall
Vi är ett familjeägt industriföretag i tredje generationen med verksamhet i Ekenässjön. Med över 85 års erfarenhet och cirka 230 anställda är vi idag en leverantör i framkant inom automatpressning, robotsvetsning och automatiserad montering. Vår omsättning ligger på cirka 900 miljoner kronor och våra största kunder är bland andra Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Cars. Vi befinner oss i en stark utvecklingsfas med högt investeringstempo och flera pågående tekniska projekt.
Fokus i din roll
Som produktionschef hos Beslag & Metall har du det övergripande ansvaret för att leda, strukturera och utveckla produktionen. Du är en engagerad och affärsdriven ledare som trivs med förändring och utveckling, där du har fokus på produktivitet och lönsamhet.
Du ansvarar för investeringar och driver både den tekniska och organisatoriska utvecklingen framåt, och ser till att verksamheten styrs mot våra strategiskt uppsatta mål!
Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa att våra processer håller hög teknisk nivå, hög kvalitet och kan skalas upp i takt med ökad produktivitet. Du ser till att resurserna används effektivt och att säkerhet och arbetsmiljö alltid prioriteras. Allt för att vi som organisation alltid ska vara i vår absoluta framkant!
Ditt ansvar omfattar även verktygsavdelningen, lagret och teknikorganisationen. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till vd, samt har sex avdelningschefer som rapporterar till dig.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god idé om vad du har med dig sedan tidigare:
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning med inriktning mot teknik, alternativt att du erhållit motsvarande kunskaper genom din arbetslivserfarenhet.
Du har bred erfarenhet från tillverkningsindustrin inom produktionsteknik, automation och investeringar, och gärna erfarenhet av automotive.
Du är en trygg ledare med erfarenhet av att leda andra chefer.
Erfarenhet av att arbeta och styra mot uppsatta mål.
Du har alltid fokus på produktivitet, styrning och nyckeltal, och du arbetar alltid för att skapa struktur och resultat i verksamheten.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Är det rätt plats för dig?
Du är en trygg ledare med energi, struktur och en stark vilja att göra skillnad. Du trivs i högt tempo och gillar när det händer mycket i din vardag. Det här är en organisation med snabba beslutsvägar, en aktiv ledningsgrupp med ett bra teamwork. Samtidigt ser du individen bakom varje prestation - du coachar, utmanar och skapar rätt förutsättningar för ditt team att lyckas.
Vi tror att du, liksom vi, drivs av förbättringar, engagemang och långsiktighet. Och att du vill vara en del av en organisation som har modet att investera, växa och tänka nytt - utan att tappa fötterna från fabriksgolvet.
Passar det här in på dig? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Bra att veta
Placering: Ekenässjön
Anställningsform: Tillsvidare
Rapporterar till: vd Marcus Björnsson
Ansökan: Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande
