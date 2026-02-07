Produktionschef till Berg & Betong
2026-02-07
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Vill du leda en verksamhet där kvalitet, säkerhet och leveransförmåga är helt avgörande, samtidigt som du får arbeta nära både människor, teknik och produktion? Som produktionschef för Berg & Betongs betongfabrik får du en central roll där du driver en trygg, effektiv och kvalitativ produktion tillsammans med ett engagerat team.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Berg & Betong
LKAB Berg & Betong är en ledande koncern med fullservicelösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Vi utför bergförstärkning och ortdrivning i våra gruvor, samt förädlar gråberg till grus och makadam.
Din roll
Som produktionschef ansvarar du för den dagliga driften, arbetsmiljön, anläggningen och medarbetarna i produktionen. Du arbetar nära verksamheten och leder arbetet så att produktionen uppfyller ställda krav på kvalitet, säkerhet, leveransförmåga och kostnadseffektivitet.
Du arbetar med personal- och produktionsrelaterade frågor, följer upp budget och ekonomiska resultat och säkerställer att rutiner, standarder och lagkrav efterlevs. Du har löpande kontakt med kunder, leverantörer och interna funktioner som underhåll, kvalitet, logistik och försäljning. I rollen ingår också att du kontinuerligt prioriterar utifrån verksamhetens behov och säkerställer att resurser används på bästa sätt.
Du blir en viktig del i att utveckla arbetssätt, förenkla processer och integrera det systematiska säkerhets- och kvalitetsarbetet i vardagen.
Det här har du med dig
Du trivs i en roll där du får leda, prioritera och skapa struktur i en händelserik och teknisk produktionsmiljö. Som ledare är du tydlig, kommunikativ och engagerad, och du har ett genuint fokus på människorna i verksamheten. Du tar ansvar och driver arbetet framåt, är nyfiken och vill förstå helheten, samtidigt som du är flexibel och trygg i att hantera en vardag där förutsättningar snabbt kan förändras. Du kommunicerar på ett sätt som skapar tydlighet och goda relationer och arbetar målmedvetet för en trygg arbetsmiljö och hög kvalitet i.
Vi förväntar oss att du har
- Erfarenhet som chef eller ledare
- Erfarenhet och kunskap inom budget- och ekonomiarbete
Det är meriterande med
- Erfarenhet av produktion eller processindustri
- Erfarenhet och kunskap av arbete inom betongområdet
- God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och säkerhetsarbete
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Liselott Mukka Julén +46 980 685 98 eller liselott.mukka@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
