Produktionschef till anrika och familjära Höganäs-Plåtslagaren
2026-01-13
Plåtslagaren har hunnit med mycket sedan grundandet 1937! Idag har Höganäs-Plåtslagaren en modern verkstad med konstruktion, maskinbearbetning, plåtslageri och svetsning.
Vi erbjuder produkter, material och tjänster till industri, inom och utom Sverige, som arbetar med eller har anläggningar med höga driftstemperaturer. Vi har särskilt god kompetens inom värmebeständiga rostfria stål och ett eget sortiment produkter i dessa material för förankring av eldfasta infodringar. Vi är marknadsledande i Sverige inom detta område. Lokalt är Höganäs AB en stor och viktig kund. Vi erbjuder här stöd i hela kedjan från utvecklingsprocessen, med val av lösning, produktionsmetod och material, till tillverkning och leverans av såväl förrådsartiklar (reservdelar) som ny- och specialtillverkning samt även projekt och montage på plats.
Företaget har i dag ca 10 anställda och en omsättning på ca 15-20 MSEK.
Produktionschef till anrika och familjära Höganäs-Plåtslagaren
Är du en duktig Ledare som älskar teknik och att leverera tekniska lösningar till nöjda kunder? Vill du axla ansvaret för produktionen i ett välrenommerat och familjärt bolag med en lång historia? Gillar du dessutom att leda ett kunnigt och trevligt team och se till att leveransen blir bra och kunden nöjd? Då ska du läsa vidare! Höganäs-Plåtslagaren söker nu en Produktionschef och du erbjuds en omväxlande roll med stora möjligheter att påverka på en liten anläggning med prestigelös och fördomsfri arbetsmiljö.
Höganäs-Plåtslagaren konstruerar och tillverkar produkter och stålkonstruktioner till anläggningar med höga driftstemperaturer i en mångsidig verkstad med CAD/CAM, CNC-styrda maskiner (flerop, svarv, fiberlaser m.m.), plåtbearbetningsmaskiner och svetsavdelning. Arbetet sker både i svart stål och rostfritt och företaget har specialistkompetens inom eldfast rostfritt, med en mycket stark position inom Sverige samtidigt som man exporterar till länder i norra Europa.
Vi söker dig som vill axla ett brett ansvar där du deltar i hela kedjan från att diskutera lösningar med kund till att leda och delta i planering, beredning, produktion och fram till leverans. Du blir en viktig nyckelperson i ledaransvaret för hela verksamheten.
Det ingår också i rollen att ibland bistå med ledarskap externt hos grannföretaget Höganäs AB.
Du erbjuds en nyckelroll som kan utvecklas över tid i en verksamhet där det finns möjligheter framåt och där du blir delaktig i att påverka framtiden.
Låter det som något för dig? Skicka då in ansökan idag!
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Ledaransvar för produktionen (ej personalansvar)
Delta i hela kedjan från kundkontakt (diskutera lösningar med kund) till leverans
Delta i planering, beredning och produktion efter behov
Vid behov leda arbetet externt hos grannbolag Publiceringsdatum2026-01-13Profil
Du är en erfaren ledare med bakgrund inom verkstad. Du har erfarenhet dels inom maskinkonstruktion och beredning (CAD/CAM) och dels inom bearbetning med CNC-styrda maskiner.
Som person är du noggrann och strukturerad med utmärkta organisatoriska egenskaper och förmåga att kommunicera effektivt. Dina ledarskapskvaliteter präglas av delaktighet, tydlighet och ett helhetsperspektiv. Du är självständig och resultatinriktad och tvekar inte inför problemlösning och beslutsfattande. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Höganäs med start enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen samarbetar Höganäs-Plåtslagaren med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att skicka in din ansökan snarast. För mer information om tjänsten, kontakta gärna Karin Dahlin på Standby Workteam: 0733-763988.
