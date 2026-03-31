Produktionschef Spridning Paket, PostNord Helsingborg, natt
PostNord öppnar nu en helt ny paketterminal i Helsingborg. Byggnaden står klar och du kliver in i ett läge där verksamheten är i uppstart, där flöden, arbetssätt och team ska sättas och fungera i takt med att volymerna kommer in. Det här är en möjlighet att komma in tidigt och vara med i en etablering där mycket fortfarande formas.
I den här rollen ansvarar du för spridningsflödet under natten, där paket sorteras och skickas vidare ut i nätverket. Du leder arbetet nära produktionen, med ansvar för medarbetare, resultat och den löpande utvecklingen av verksamheten. Du följer upp, justerar och driver förbättringar så att flödena fungerar effektivt och med rätt kvalitet. Det här är en roll för dig som trivs i en miljö där det händer mycket, där du är nära driften och där ditt ledarskap märks i hur arbetet fungerar i praktiken.
Du, vi och jobbet
Spridningspasset är ett produktionspass nattetid, med arbetstider cirka kl. 21:30-06:00, fem pass per vecka. Som Produktionschef har du personalansvar för ditt team och ansvarar för att produktionen når uppsatta mål avseende kvalitet, produktivitet och leverans.
Rollen är både administrativ och verksamhetsnära. Du planerar, följer upp och driver arbetet framåt samtidigt som du är nära produktionen och fångar upp det som behöver justeras i stunden. I takt med att terminalen växer arbetar du också med att utveckla arbetssätt, anpassa verksamheten efter förändrade volymer och driva förbättringar.
Du leder ditt team på ett tydligt och närvarande sätt och bidrar till en innovationskultur där idéer tas tillvara och arbetssätt utvecklas löpande. Du skapar förutsättningar för att arbetet fungerar, även när tempot är högt, och kombinerar struktur och uppföljning med ett praktiskt och lösningsorienterat arbetssätt. Du rapporterar till Chef Spridning Paket.
Tillträde i slutet av augusti 2026.
Vad du kommer att göra
Planera och leda den löpande verksamheten inom ansvarsområdet
Främja ett gott samarbete inom enheten och se till att verksamheten styrs ur ett processinriktat förhållningssätt
Arbeta med transformation för att anpassa verksamheten utifrån ändrade tjänsteutbud, nya system och arbetssätt
Utveckla verksamheten genom ett synligt, tydligt och kommunikativt ledarskap
Se till att förbättringar identifieras, dokumenteras och omhändertas
Vem du är
Taktisk och kvalitetsmedveten: Du är processinriktad och bra på att prioritera i förändring
Företagsam och prestigelös: Du får förändring att hända och är lätt att kommunicera med
Engagerad: Du skapar samsyn, bygger goda och hållbara relationer och involverar medarbetare kring vision och värderingar
Resultatorienterad: Du ser till helheten såväl som till den operativa verksamheten
Affärsmässig: Du har affären i fokus och drivs av verksamhetsutveckling
Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
Gymnasieexamen
Relevant utbildning inom exempelvis logistik/ledarskap
Flerårig dokumenterad erfarenhet som chef och ledare, gärna från att leda i förändring
Erfarenhet från logistikbranschen eller liknande
Erfarenhet från arbete med lean och daglig styrning
God administrativ förmåga, systemvana och kunskaper i Office-paketet
Svenska och engelska flytande i både tal och skrift
B-körkort
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar PostNord med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt. katarina.thomasson@jeffersonwells.se
, Maria Stenbäck på 072-208 08 92 alt. maria.stenback@jeffersonwells.se
eller Angela Ekelöf på 070-377 57 81 alt. angela.ekelof@jeffersonwells.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2026. Vi genomför systembyte 17-19 april så under de dagarna kommer det ej gå att söka tjänsten.
Observera att bakgrundskontroll är en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
