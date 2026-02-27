Produktionschef sökes till Frigoscandia Åkeri i Örebro
2026-02-27
Vi söker dig som är en erfaren transport- eller produktionschef inom åkeribranschen som tillsammans med oss lyfter vårt åkeri till en ytterligare nivå som innebär att vårt varumärke ska vara det naturliga valet när det gäller kyl- och frystransporter och där vi är den givna arbetsgivaren och samarbetspartnern i branschen.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som Produktionschef ansvarar du för åkeriets tre enheter i region mitt och väst, där du fungerar som nyckelperson i åkeriets operativa och strategiska arbete. Du har stort ekonomiskt och miljömässigt fokus och jobbar bland annat med linjenalyser, budget, kostnadskontroll, kvalitet, livsmedelssäkerhet och är involverad i vårt miljöarbete. Du följer upp att rutiner och processer efterlevs och att chaufförer får rätt förutsättningar för att utföra ett säkert och professionellt arbete. Med ett verksamhetsnära ledarskap bygger du företagskultur, coachar din personal och säkerställer en god arbetsmiljö och intern samverkan. Du är även en god representant för vår verksamhet gentemot externa kontakter men även i din kontakt med övriga koncernbolag. Du kommer att jobba tätt tillsammans med övriga bolag i koncernen för att hitta synergier och gemensamma lösningar. Tjänsten är placerad i Örebro och du rapporterar till VD för Frigoscandia Åkeri AB.
Exempel på ansvarsområden:
- Resultatansvar, budget, prognos, linjenalyser och uppföljning av KPI: er.
- Personalansvar.
- Arbetsmiljöansvar.
- Ledningsgruppsarbete.
- Leda, coacha och skapa rätt förutsättningar för medarbetarna.
- Utveckla rutiner och strategier för transportuppdragen i samverkan med medarbetare och transportledarna inom Frigoscandia AB.
- Schemaläggning av chaufförer i samverkan med dina medarbetare.
- Genomföra målsamtal och rehab- samtal med stöd av HR.
- Vidta åtgärder vid olyckor, tillbud och övriga avvikelser som avser produktion, arbetsmiljö och miljö.
- Delaktig i företagets ISO- arbete.
Om dig:
För att trivas i rollen behöver du vara positiv, flexibel, handlingskraftig och strukturerad. Du ska kunna arbeta självständigt, ha lätt för att samarbeta med andra och ha en utvecklad kommunikativ förmåga och helhetssyn. Du ska trivas med att arbeta i ett högt tempo och ha stort engagemang, där du tar tag i det som behöver göras. Du är resultatinriktad och van att arbeta mot uppsatta mål.Kompetenser
- Högskoleutbildning inom ekonomi eller logistik, alternativt motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
- Utbildad inom Ledarskap och tidigare haft personalansvar.
- Goda kunskaper i att utföra linjenalyser, budget- och strategiarbete samt kostnadsuppföljning inom åkeribranschen.
- Goda kunskaper om åkeribranschen och Transportavtalet.
- Svenska och engelska i tal och skrift.
- Goda datakunskaper i Excel, SÅ Calk, SÅ Index och TransPA.Om företaget
Frigoscandia Åkeri AB har en modern och välskött fordonspark som distribuerar livsmedel på ett hållbart och kvalitetssäkert sätt. Genom våra fordon hanterar vi livsmedel från -23 grader till + 18 beroende på vilket behov och krav som ställs. Att vara experter på temperaturkontrollerade transporter är en naturlig del av vår företags DNA. Stora delar av trafiken är linjetrafik, dvs. lastas och lossas på omlastningscentraler och som sedan distribueras lokalt av oss själva och andra företag. Vi trafikerar områden som Skåne, Mälardalen, Västergötland, Småland och Östergötland.
Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.Så ansöker du
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tar gärna emot din ansökan redan idag! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niklas Nilsson på email: niklas.nilsson@frigoscandia.com
Frigoscandia är specialister på tempererad livsmedelslogistik och har 75 års erfarenhet av transport och lagring av kylda och frysta livsmedel. Som marknadsledare i Norden levererar vi hållbara logistiklösningar till hela livsmedelskedjan, från producenter och grossister till butiker, restauranger och storhushåll m.fl. Vi erbjuder smarta och flexibla logistiktjänster som är enkla att hantera och vi utvecklas ständigt i takt med ny teknik inom fordon, lagring och informationssystem. I Sverige har vi 12 lager och 24 terminaler (egna och genom partners) och i december 2024 flyttade vi vårt huvudkontor och största lager till en ny modern anläggning i Hyllinge utanför Helsingborg. Vi är numera en del av den globala logistikkoncernen Dachser som satsar stort på tempererad livsmedelslogistik i Norden genom Frigoscandia. Vår omsättning 2024 uppgick till 3,2 miljarder SEK och vi har drygt 1 100 anställda. Läs mer om oss på www.frigoscandia.com
Frigoscandia vill vara en säker och därför alkohol- och drogfri arbetsplats. Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi på sina ställen genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda, kollektiva som tjänstemän. Vid nyanställning kan vi även komma att begära utdrag från belastningsregistret. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frigoscandia AB
För detta jobb krävs körkort.
Frigoscandia Åkeri AB
