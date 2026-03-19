Produktionschef / Production Engineering Manager till Sunmedic AB
Om jobbet
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad industriverksamhet inom medicinteknik där fokus ligger på automatisering, effektiv produktion och kvalitetsdrivna lösningar för sårvård och infektionförebyggande teknologi? Vi söker nu en Production Engineering Manager som vill ta helhetsansvaret för produktionsprocesserna och driva teknisk utveckling inom förband, elektronik och automatiserade produktionsmiljöer. Sunmedic är en svensk medicinteknikstillverkare med fokus på produkter som VivereXTM NPWT-system och avancerade förband och skum.
Tjänstens innehåll
I denna roll ansvarar du för att utveckla, stabilisera och förbättra Sunmedics produktionstekniska förutsättningar. Du arbetar nära verksamheten och har en nyckelroll i att säkerställa effektiva processer, hög kvalitet och långsiktigt teknisk konkurrenskraft inom sårvård och infektionförebyggande teknologi. Arbetet sker i nära samverkan med flera funktioner inom organisationen, inklusive leveranskedjehantering, kvalitet och underhåll, .
Rollen innebär både strategiskt arbete och praktiskt engagemang i den dagliga produktionen, med stort utrymme att påverka beslut, investeringar och arbetssätt för att leverera kvalitetssäkra produkter.

Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för utveckling och förbättring av tillverkningsprocesser anpassade för medicintekniska produkter
• Identifiera, utvärdera och införa automatiserade produktionslösningar som stödjer effektiva och spårbara processer
• Arbeta för stabil drift, god processekonomi och hög teknisk standard, särskilt med fokus på dokumentation och efterlevnad av medicintekniska krav
• Driva tekniska projekt kopplade till förbättringar och nyinvesteringar
• Vara ett tekniskt stöd vid förändringar, felsökning och optimering av processer
• Samverka tätt med produktion, kvalitet, underhåll och tekniska specialister, samt kliniska och regulatoriska funktioner
Kvalifikationer och egenskaper
• Erfarenhet av produktionstekniskt arbete och processutveckling inom industriell tillverkning, gärna inom medicinteknik
• God teknisk förståelse för automation och digitaliserade produktionsflöden
• Van att kombinera analytiskt arbete med praktisk problemlösning
• Arbetar strukturerat och har ett starkt förbättringsfokus
• Kommunikativ och bekväm med att samarbeta över organisatoriska gränser
• Förmåga att arbeta i en reglerad miljö med fokus på kvalitet och spårbarhet
Vad rollen erbjuder
Hos Sunmedic får du vara en drivande kraft i utvecklingen av en modern produktionsverksamhet där teknik, automation och ständiga förbättringar står i centrum. Vi arbetar med världsledande produktlösningar för sårvård och infektionförebyggande teknologi, inklusive VivereXTM NPWT-system och avancerade förband. Organisationen präglas av engagemang, ansvarstagande och viljan att utvecklas inom medicinteknik.
Om Sunmedic
Sunmedic är en pålitlig svensk tillverkare av medicintekniska produkter med fokus på avancerade sårvårdslösningar. Vårt produktutbud inkluderar VivereXTM NPWT-system och antimikrobiella teknologier samt förband och skum som stödjer snabbare läkning och säkrare patientutfall. Vi kombinerar forskningsdriven utveckling med avancerad teknik för att leverera effektiva verktyg för vårdpersonal. Sunmedic erbjuder fullständigt stöd, från klinisk vägledning till eftermarknadssupport, och partnerskap världen över för att leverera rätt lösningar där de behövs.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: abbas.karladani@sunmedic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionschef".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Sunmedic AB
(org.nr 559053-5646)
Hammargatan 11 B (visa karta
)
235 32 VELLINGE Kontakt
Abbas Karladani abbas.karladani@sunmedic.se 0735123800 Jobbnummer
9808678