Produktionschef/Platschef Väg och anläggning - Stockholm
Skanska Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skanska Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Upplands Väsby
, Värmdö
, Södertälje
eller i hela Sverige
I region Väg och anläggning Stockholm skapar vi tillsammans med våra beställare och kunder varaktiga och hållbara projekt som påverkar människor och samhälle för en lång tid framöver.
Inom distrikt Mark Stockholm Stad driver vi komplexa exploateringsprojekt och samarbetar nära våra interna kunder runtom i Stockholmsområdet. Just nu står vi inför flera spännande uppdrag, och därför söker vi engagerade produktionschefer som vill vara med och forma vår resa framåt.
Ett av våra kommande projekt är i Barkarby, där vi utför exploateringsarbeten åt Järfälla kommun. Här startar en ny etapp sommaren 2026, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla området tillsammans. Vi arbetar också långsiktigt med omfattande exploateringsinsatser på Årstafältet för Stockholms stad, ett projekt som sträcker sig över de kommande tre åren.
Ansvar för produktion och framdrift i våra anläggningsuppdrag
Som produktionschef hos oss får du en nyckelroll i att hålla ihop hela byggprocessen. Du leder arbetet från första etablering till sista besiktning, och ser till att både människor och projekt får de bästa förutsättningarna att lyckas. Här arbetar du nära ditt team och tillsammans hanterar ni planering, uppföljning och framdrift.
I rollen kommer du bland annat att:
- Hålla i produktionsmöten som ger tydlighet och riktning.
- Samordna och strukturera arbetet så att alla kan göra sitt bästa.
- Ha löpande ansvar för projektets ekonomi: intäkter, kostnader, avstämningar, ÄTA och prognoser.
- Vara en trygg och närvarande partner till kunden.
- Upprätta och kontinuerligt uppdatera projektplanen.
- Bidra till att utveckla och förfina våra arbetssätt och rutiner.
Som ledare skapar du en arbetsmiljö där människor känner sig sedda och delaktiga. Du stärker teamet genom att uppmärksamma kompetenser och ge utrymme för utveckling. I mötet med kunder, kollegor och samarbetspartner blir du en naturlig bärare av Skanskas värderingar och hur vi vill arbeta.
Våra värderingar | skanska.se
Som produktionschef har du det övergripande ansvaret för att säkerställa att arbetet på arbetsplatsen bedrivs enligt principen 'vi jobbar säkert eller inte alls'.
En ledare med tydligt, engagerat och värderingsstyrt ledarskap
Vi söker dig som uppskattar variation och som enkelt möter nya människor och situationer. Som ledare skapar du tydlighet och engagemang med ett arbetssätt som vilar på starka värderingar. Du inger förtroende och får med dig teamet, samtidigt som du tar tillvara medarbetarnas kompetens, drivkraft och motivation.
Du har:
- Minst tre års erfarenhet som produktionschef/platschef eller blockchef.
- Erfarenhet av att ha arbetat med anläggningsprojekt.
- Byggteknisk utbildning, exempelvis högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Som person är du ansvarstagande och målinriktad, och du känner dig trygg i att driva produktionen framåt. Du skapar ett sunt och inkluderande arbetsklimat där positivt ledarskap är en självklar del av vardagen. Du arbetar strukturerat, är stabil även när mycket pågår samtidigt och har en förmåga att skapa lugn och riktning omkring dig.
Välkommen med din ansökan senast 8 mars
Ansök genom att skicka in ditt CV via länken. Vid frågor angående tjänsten kontakta distriktschef Patric Johnsson på telefon 010-448 84 24 eller projektchef Anna Göransdotter på telefon 010-448 78 57.
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanska Sverige AB
(org.nr 556033-9086), https://www.skanska.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skanska Sverige Jobbnummer
9749798