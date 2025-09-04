Produktionschef/Platschef masshantering Schakt och transport - Göteborg
Skanska Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skanska Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Bollebygd
, Alingsås
eller i hela Sverige
Schakt och transport är en del av Region Special inom Skanska Väg och anläggning. Vi är specialister på entreprenadmaskintjänster, masshantering och massförflyttning. I Göteborg står vi redo att ta nästa steg mot en ännu mer affärsmässig, hållbar och effektiv verksamhet.
Nu söker vi dig som vill vara med på resan - och bli en del av ett starkt team med stor laganda och gemensamma mål!
Helhetsansvar för masshantering med fokus på produktion, affärsutveckling och smarta lösningar
Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att samordna och leda verksamheten. Du arbetar nära våra kunder, främst inom Skanska Väg och anläggning, och har en nyckelroll i att skapa effektiva, hållbara och lönsamma projekt.
Som produktionschef inom masshantering är ingen dag den andra lik och du är ständigt på språng - ute i fält, på möten och i samtal med interna och externa aktörer. Tjänsten är flexibel och innebär dagliga möten med flera olika projekt, där du har flera processer igång samtidigt. Du är en nyckelspelare i att hitta de bästa lösningarna för våra massor, både de vi producerar och de vi tar in.
Din uppgift är att sälja in våra tjänster, hitta nya lösningar och bygga relationer för att hantera massorna på bästa sätt.
Dina huvuduppgifter:
- Leda och samordna produktionen inom masshantering
- Sälja in och hitta avsättningar för massor - internt och externt
- Skapa och vårda relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners
- Säkerställa att verksamheten följer lagar, regler och interna riktlinjer
- Ansvara för budget, prognos och uppföljning
- Driva utveckling och affärer enligt Skanskas värderingar
Är du en engagerad arbetsledare som är redo för nästa steg i karriären?
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och har lätt för att kommunicera med både kollegor och kunder. Som person är du säljande och trivs med att bygga nätverk och skapa affärer.
Kanske är du en arbetsledare idag som vill ta nästa steg i karriären - med möjlighet att fortsätta utvecklas både professionellt och personligt. Du har minst fem års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen (eller liknande) och har arbetat i en arbetsledande roll i minst tre år i väg- och anläggningsprojekt.
Har du dessutom erfarenhet av masshantering och ett intresse för återbruk och förädling av material? Då är det ett stort plus!
Hos oss får du energi av att lösa kundens utmaningar med hjälp av din lokalkännedom, ditt affärsdriv och din förmåga att prioritera och strukturera arbetet. Vi värdesätter hög leveranssäkerhet och ett genuint intresse för att kombinera teknik, affär och miljö i vardagen.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Göteborg och innebär resor inom regionen. Du behöver ha B-körkort och kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Är det dig vi söker?
Skicka in ditt CV och personliga brev via länken senast den 28 september. Vi går igenom ansökningarna löpande - så vänta inte, sök redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta projektchef Johanna Ruul på telefon 010-448 69 33.
I samband med denna rekrytering kommer det att genomföras alkohol- och drogtester.
Vi ser fram emot din ansökan!
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanska Sverige AB
(org.nr 556033-9086), https://www.skanska.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skanska Sverige Jobbnummer
9492592