Produktionschef Inom Svets Till Lkab Mekaniska
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Chefsjobb / Kiruna
2025-08-29
Vi söker en produktionschef till LKAB Mekaniska som får arbeta nära ett kunnigt team och driva utvecklingen av våra arbetssätt.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Mekaniska
LKAB Mekaniska är en verkstad inom stålkonstruktion och maskinbearbetning. Vi har maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner. Läs gärna mer här.
Din roll
Som Produktionschef på LKAB Mekaniska ansvarar du för ett team på cirka 20 medarbetare. Du leder och utvecklar produktionen inom svets, maskinbearbetning (fräs och svarv) samt måleri. Du arbetar nära planerings- och inköpsfunktionerna och får stöd i tekniska frågor av vår tekniska grupp.
Rollen innefattar både operativt och strategiskt ansvar, med arbetsuppgifter som:
- Arbetsleda och stötta personalen i det dagliga arbetet.
- Rekrytering, rehabilitering och personalsamtal.
- Säkerställa arbetsmiljö och driva säkerhetsfrågor.
- Budgetuppföljning och prognosarbete.
- Viss kundkontakt och samverkan med tekniker.
- Utveckla produktionsprocesser och arbetssätt.
Det här har du med dig
Vi letar efter någon som värderar säkerhet och arbetsmiljö högt och som gärna hittar sätt att göra arbetet ännu tryggare och smartare. Du kommunicerar tydligt och skapar goda relationer, samtidigt som du tänker långsiktigt och bidrar med idéer som utvecklar verksamheten. Tillsammans med andra driver du samarbetet framåt och motiverar dina kollegor att både trivas och prestera.
- Gymnasieutbildning, gärna med teknisk eller industriell inriktning.
- Gärna tidigare erfarenhet av ledar- eller chefsroller. Plus om du har erfarenhet inom verkstadsindustrin.
- God datorvana. Kunskap i systemen Synergi och Monitor är meriterande men något du kommer lära dig.
- Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska.
- B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar kan behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef malin.makela@lkab.com
, 070 3271 952
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
- Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Lkab
