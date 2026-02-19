Produktionschef inom markanläggning och service
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen / Administratörsjobb / Höganäs Visa alla administratörsjobb i Höganäs
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska skötsel. Det innebär till exempel byggnation, anläggning och underhåll. Med stort hjärta tar vi hand om Kullahalvön - från pulsen i stadsgator till gröna parkoaser, ståtliga fastigheter, skratten på lekplatser och känslan på stränderna. Vi är också navet för intern service, från högkvalitativ matlagning till skinande rena lokaler.
Vi är en organisation med högt tempo, stort hjärta och mod att tänka nytt. Avdelningen består av cirka 35 engagerade medarbetare som arbetar med drift och investeringar inom infra, utemiljö, förråd och transport. Hos oss får du ett arbete där ditt ledarskap verkligen gör skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
I rollen som avdelningschef leder du verksamheterna intraprenad och internservice. Intraprenad utför drift- och investeringsuppdrag inom VA, gata och park, medan internservice ansvarar för kommunens centralförråd och fordonsuthyrning. Du skapar struktur, utvecklar arbetssätt och säkerställer att våra projekt genomförs med kvalitet, effektivitet och framtidstänk.
I rollen har du yttersta ansvaret för avdelningens ekonomi, budget och resultat. Du kommer att driva och utveckla avdelningen tillsammans med våra 3 enhetschefer. Du leder med prestigelöshet, tydlighet och engagemang och bidrar samtidigt till att utveckla ett hållbart och grönt Höganäs.
Denna tjänst passar dig som trivs med att kombinera praktiska uppgifter, strategiskt arbete och samarbeten med kollegor, boende samt entreprenörer. I rollen är du en del av förvaltningens ledningsgrupp, där du är delaktig i strategiska beslut, gemensam planering och utvecklingen av förvaltningens övergripande riktning.Kvalifikationer
Vi söker en trygg och erfaren ledare som med driv, nyfikenhet och lösningsfokus som vill vara med och utveckla Höganäs. Du har gedigen erfarenhet av drift och underhåll inom gata, park, VA och anläggningsentreprenader och brinner för att leda människor och stärka verksamheter.
Med din vana av budgetarbete och ekonomisk uppföljning skapar du trygghet och tydlighet i besluten. Du är även skicklig på att sätta upp tydliga mål för verksamheten och följer upp dem kontinuerligt, vilket driver utvecklingen framåt och säkerställer att avdelningen når sina ambitioner.
Du kommunicerar professionellt och engagerat. Har du erfarenhet av offentlig upphandling är det meriterande, men inget krav för tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till ett engagerat team där din insats verkligen gör skillnad.
Tillsammans kan vi göra Höganäs ännu bättre för alla som bor och verkar här!
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307539". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165) Arbetsplats
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Margareta Engkvist-Björkenhall 042-33 75 65 Jobbnummer
