Produktionschef för Rasborrning Norra Gruva Anläggning - Luossavaara-Kiirunavaara AB - Chefsjobb i Kiruna

Luossavaara-Kiirunavaara AB / Chefsjobb / Kiruna2021-04-142021-04-14LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden.Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.Sektionen Norra Gruva Anläggning NGA har som primär verksamhet att anlägga säkra och hållbara produktionsområden i Kiruna underjordsgruva.Sektionen rymmer ett flertal arbetsplatser som tillsammans arbetar för att vara världsledande inom ortdrivning, produktionsborrning och bergförstärkning. Hos oss på NGA värdesätter vi ett öppet och samarbetsinriktat arbetssätt där vi tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar och säker gruva.Vill du vara med att entusiasmera, inspirera och leda? Nu söker vi en produktionschef till Rasborrningen hos oss på NGA.Du kommer att leda ett team av ca: 35 medarbetare, bestående av operatörer och produktionsledare som har till uppdrag att utföra produktionsborrning och spec. borrning (raise -öppning/media).Som produktionschef hos oss har du stöd av drivna och erfarna chefskollegor, tekniker och underhållsingenjörer inom sektionen samt stödkontakter för arbetsmiljö, ekonomi och personalfrågor.I arbetet som produktionschef ingår personalutveckling, arbetsmiljöarbete samt ekonomisk resultatuppföljning för arbetsplatsen.Du ska bidra till att medarbetarna präglas av ett positivt arbetsklimat och håller en hög nivå på arbetsmiljöarbetet. I rollen ingår också att sätta upp mål och stötta medarbetarna i deras utveckling och dagliga arbete.Vi söker dig med goda ledaregenskaper som arbetar relationsbyggande, både inom arbetsplatsen, sektionen och vidare i gruvan. Du har ett intresse för att arbeta med ständiga förbättringar och gör detta på ett sätt som inkluderar och entusiasmerar dina medarbetare. Du är strukturerad till ditt arbetssätt och villig att lära dig och fördjupa din kunskap i den verksamhet som vi bedriver. Du visar engagemang genom att vara initiativrik och är van att ta eget ansvar.Vi söker dig som har lägst gymnasial utbildningsnivå, gärna kompletterat med ledarskapsutbildning och meriterande erfarenhet av att leda människor och förbättringsarbeten.B-körkort är ett krav för tjänsten.Engagemang, Nytänkande och Ansvar är viktiga ledord för dig i ditt dagliga arbete. Hos oss på LKAB är det viktigt att ha ett inkluderande klimat där alla känner sig välkomna och vi ser fram emot de nya tankar, idéer och synsätt som du har med dig. Precis som LKAB i övrigt så eftersträvar vi mångfald och en jämn könsfördelning.Vi erbjuderEtt jobb i en högteknologisk, internationell Mineralkoncern med storskalig verksamhet på en global, konkurrensutsatt marknad. Vi kan erbjuda del i företagets belöningssystem, förmåner som studiestöd och tandvård, friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter inom malmfälten samt andra aktiviteter inom LKABs föreningar inom ex friluftsliv eller konst.Övrig informationAnställningsform: Heltid, tillsvidareSkiftform: Dagtid, underjordVälkommen in med CV och personligt brev senast 2021-05-16. För mer information om tjänsten vänligen kontakta Sektionschef Joel Kangas 070-342 4876.Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Inför rekryteringsarbetet har LKAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Fackliga kontakter:Kiruna/SvappavaaraUnionen Norra - Sakari Alanko, 0980-72508Akademikerföreningen Kiruna/Svappavaara - Björn Åström, 0980-72903Ledarna Kiruna/Svappavaara - Ingegerd Kyrö, 0980-71050Malmberget:Unionen Södra - Per Ola Eriksson, 0920-38076SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-79532Ledarna Södra - Christer Olofsson, 0970- 765 84Sista dag att ansöka är 2021-05-16Luossavaara-Kiirunavaara ABKiirunavaaravägen 198131 Kiruna5692532