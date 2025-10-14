Produktionschef El & Automation till förädlingen
Vill du leda ett kunnigt team och vara med och forma framtidens underhållsarbete? Som chef för skiftunderhåll får du en central roll i att säkerställa driftsäkerhet, kvalitet och effektivitet i en verksamhet som aldrig står still. Här får du kombinera ditt tekniska kunnande inom el och automation med ledarskap, utveckling och samarbete - i en organisation där säkerhet, kompetens och förbättring ständigt står i fokus.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamhetenKiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Som chef för skiftunderhåll (el/automation, K5 driftel) är ditt huvudsakliga ansvar att leda och organisera underhållsaktiviteter under olika skift inom verksamheten. Din roll fokuserar på att säkerställa att utrustning och anläggningar är i gott skick, att fel och avbrott minimeras och att underhållsverksamheten är effektiv. Du kommer att tillhöra den nya underhållsorganisationen som leds av Sektionschef underhåll, och tillhöra gruppen Operativt underhåll tillsammans med Produktionschef tribologi, Produktionschef inspektion, Produktionschef underhåll kvalitetsservice. Du rapporterar till Gruppchef operativt underhåll. Ditt ansvar:
- Personal- och arbetsmiljöansvar för K5 Skiftunderhåll, som idag består av 20stycken skiftgående el/automationstekniker.
- Upprättar och hanterar budget inom ditt område samt följer upp den och säkerställer en effektiv användning av resurser.
- Du ansvarar för att planera och fördela underhållsteamets arbete som inte är av akut karaktär under olika skift.
- Ansvar för att skiftunderhållets kompetensbehov utvecklas.
- Säkerställer att underhållsarbete utförs enligt fastställda kvalitetsstandarder och följer gällande säkerhetsföreskrifter.
- Du kommunicerar regelbundet med överordnade chefer, samordnar arbete med andra sektioner/grupper/team, och säkerställer ett smidigt informationsflöde och samarbete för att uppnå gemensamma mål.
- Du identifierar och driver kontinuerliga förbättringsinitiativ inom skiftunderhållsverksamheten. Det kan innefatta att analysera data och identifiera möjligheter till effektivisering, implementera nya tekniker eller metoder, och samarbeta med andra chefer och intressenter för att förbättra verksamheten.
Det här har du med dig
Vi söker en engagerad och driven ledare som är en bra förebild. Du gillar människor, är närvarande i verksamheten, tar stort ansvar och är trygg i rollen som ledare. Du motiveras av att lyfta och leda människor. Du coachar dem till att uppnå båda sina egna och även verksamhetens mål. Du har ett organisatoriskt öga och lätt för att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter. Du ska ha viljan att utveckla ditt eget ledarskap och du kommer få ledarskapsutbildning och stöd i din roll.
- Godkända gymnasiebetyg
- El/Automationsutbildning är ett krav, auktorisation A elinstallation från elsäkerhetsverket är meriterande
- Tidigare erfarenhet av ledande befattning eller ledarskap är meriterande
- B-körkort
- Flytande svenska i tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Kristian Suup 070-3421755 kristian.suup@lkab.com
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
