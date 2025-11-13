Produktionsberedare till Zetterströms Rostfria AB i Molkom
OnePartnerGroup Örebro AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlstad
2025-11-13
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Örebro AB i Karlstad
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
, Säffle
eller i hela Sverige
Vill du vara en central del i ett företag som tillverkar högkvalitativa produkter där precision, dokumentation och kvalitet står i fokus? Som produktionsberedare hos Zetterströms arbetar du nära hela produktionskedjan - från ritning till färdig produkt. Här möts du av en öppen och välkomnande atmosfär med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Som produktionsberedare ansvarar du för att översätta kundorder och konstruktionsunderlag till kompletta, kvalitetssäkrade och spårbara tillverkningsunderlag. Du fungerar som en viktig länk mellan sälj, konstruktion, planering, inköp och produktion - med fokus på korrekta artikelstrukturer, operationer, tider, materialflöden och dokumentation.
Du arbetar nära produktionsledning och planerare för att skapa tydliga och effektiva beredningar som stödjer produktionen, och bidrar aktivt till att utveckla och förbättra arbetsflöden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bereda operationer (plockning, svetsning, slipning m.m.) i rätt tillverkningssekvens och säkerställa att kraven i beredningsplanen följs.
• Lägga in beläggning och tidsuppskattningar i affärssystemet (Monitor ERP).
• Registrera tillverknings order och skapa arbetsmappar med nödvändig dokumentation.
• Utföra egenkontroll och beredningsgranskning.
• Följa upp och förbättra standardoperationstider för ökad planeringsprecision.
• Vara delaktig i beslut om tillverkning eller inköp av artiklar tillsammans med produktionschef.
I rollen rapporterar du även avvikelser och förbättringsförslag till konstruktion vid fel i ritningar eller underlag. En viktig del i tjänsten är att säkerställa kommunikation och informationsflöde mellan konstruktion, produktion och kvalitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en roll med stort ansvar, där struktur, kvalitet och samarbete är avgörande för resultatet. Du har ett genuint intresse för teknik och tillverkningsprocesser och motiveras av att skapa ordning.
Som person är du noggrann, stresstålig och självgående. Du driver ditt arbete framåt med ett helhetsperspektiv och har lätt för att samarbeta med kollegor från olika delar av organisationen. För dig är feedback en naturlig del av arbetet och ett verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra dina beredningar. Vi tror även att du är lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder.
Nedan följer kvalifikationerna för tjänsten. Även du som har erfarenhet från tillverkande industri och god förståelse för planering och beredning, men kanske inte arbetat specifikt som planerare eller beredare, är välkommen att söka.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
Erfarenhet från tillverkande industri
Tidigare arbete med produktionsberedning och planering
God förmåga att läsa och förstå ritningar
God IT-vana och erfarenhet av affärssystem - erfarenhet av arbete i MPS-system för tillverkning är meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt god engelska
B-körkort
Vad vi erbjuder
På Zetterströms blir du en del av en öppen och välkomnade atmosfär där nyfikenhet, förändring och arbetsglädje står i centrum. Du får arbeta i ett engagerat team med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Vi hoppas att just DU vill bli en del av vårt team!Övrig information
Placeringsort: MolkomTillträde: Januari 2026 (eller enligt överenskommelse)
Vill du veta mer?
I denna rekrytering har Zetterströms Rostfria AB valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med Zetterströms Rostfria AB efterföljt av rekryteringstester och referenstagning. Under rekryteringsprocessen kommer även en bakgrundskontroll att genomföras.
Mer om Zetterströms kan du läsa på https://www.zetterstroms.se/.
Om du har frågor om tjänsten som inte besvaras av annonsen är du välkommen att kontakta Fredrika Melin på fredrika.melin@onepartnergroup.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örebro AB
(org.nr 559093-9178), https://www.zetterstroms.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Zetterströms Rostfria AB Kontakt
Fredrika Melin fredrika.melin@onepartnergroup.se Jobbnummer
9603020